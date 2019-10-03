教育部體育署108年度運動賽事製播半年以來，透過電視與網路平台，讓許多民眾變成了臺灣運動員的忠誠粉絲，而這些基層與二級運動賽事，也培育了許多年輕運動選手。今年10至12月的運動賽事轉播，進入了收成的階段，10至12月份的運動賽事轉播更呈現出四大「最」狀。

第一「最」狀是「最盛大」，10月是光輝的月份，是臺灣民眾的慶典之月，也是臺灣體育的慶典之月，匯聚全國運動傑出運動員的「全國運動會」就在10月19日至24日登場，除了開幕典禮之外，更為觀眾呈現包括田徑、羽球、排球、籃球、網球等精彩賽事傳播，邀請全國觀眾一起加入這場運動慶典饗宴，為自己的縣市加油。

第二「最」狀是「最多元」，11月份是全年度最多運動賽事登場的月份，18場運動賽事轉播，幾乎天天都有精采賽事可以觀賞，登場的有「108年全國彈翻床錦標賽」、「108年總統盃社會組桌球錦標賽」、「108年全國中正盃柔道錦標賽」、「108年度全國總統盃角力錦標賽」、「2019中華射箭企業聯賽」、「108年全國中等學校田徑錦標賽」、「108年全國手球錦標賽」、「108年全國橄欖球聯賽十五人制」、「108學年度國中棒球軟式組全國賽」、「108學年度全國有氧體操錦標賽」、「108年全國競技體操錦標賽」、「108年第11屆全國跆拳道品勢錦標賽」、「108年度全國中正盃空手道錦標賽」、「2019屏科95阿猴盃新南向國際大學室內五人制足球邀請賽」、「2019年冬季全國田徑排名賽」、「中華民國108學年度總統盃全國卡巴迪錦標賽」、「108年全國社會組籃球錦標賽」，以及今年新增的轉播運動賽事「全國各級學校民俗體育競賽」，也將呈現不同於傳統體育項目的精采視角。

第三「最」狀「最榮耀」於12月壓軸登場，因為象徵體育最高榮耀的「體育精英獎」就在12月19日登場，是臺灣頂尖運動員們驗收成果的榮耀時刻，邀請全國民眾共同回味與見證過去一年臺灣運動員的傑出成就，一同擦亮臺灣體育榮光。12月除了「體育精英獎」之外，「2019年全國輕艇水球錦標賽暨國際邀請賽」、108年全國總統盃拳擊錦標賽」、「108年第16屆總統盃跆拳道錦標賽」、「108年全國冬季分齡游泳錦標賽」、「108學年度高中棒球硬式鋁棒組」、「108年全國橄欖球聯賽十五人制」、「109年公開、女子組橋藝代表隊選拔賽」、「109年度中華桌球國手選拔賽」、「108年全國軟式網球排名年終總決賽」，賽事包羅萬象精彩可期，各個賽事舉辦場地遍及臺灣北中南各個縣市，為了讓運動走入各鄉鎮，這對於製播團隊更是極大的挑戰。

第四「最」是「最熱血」，熱血是運動的最大助力，除了鼓勵運動選手在所有的賽事，都要以熱血力拼最佳成績之外，也要邀請觀眾熱情相挺，踴躍收看運動賽事的轉播。

最盛大、最多元、最榮耀、最熱血，教育部體育署今(108)年的轉播計畫，以更廣博、更接地氣的方式，將本土體育賽事帶進觀眾的客廳與生活空間，除了於「緯來體育台」、「緯來育樂台」與「緯來綜合台」三個電視頻道播出，更結合LINE TODAY及體育署MOE Sports Youtube頻道共同播出，多平台的多元運動賽事轉播，讓更多民眾投身關注本土運動員的精采表現。

(中時電子報)