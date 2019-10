透過直播公佈入圍名單,包括大象體操6個獎項、美秀5個獎項入圍最大贏家,而百合花、劉庭佐4獎入圍緊追在後成最大二黑馬。

金音創作獎今年邁入第十屆,今天公佈入圍名單。(盧禕祺攝)

金音創作獎公布入圍記者會

今年金音獎入圍名單公布以直播show,結合海外流行「Carpool Karaoke」節目概念,由評審團主席瑪莎擔任司機,開著「金音專車」接送不同嘉賓上車,包括文化部長鄭麗君、激膚樂團、安卓雅、呂士軒、美秀集團、修齊、冠佑、陳珊妮等,並陸續公佈入圍獎項。

第十屆金音創作獎今天以直播方式公佈入圍名單,由評審團主席五月天瑪莎(右)開車、陸續接送揭曉名單嘉賓,左為陳珊妮。(翻攝網路)

第十屆金音創作獎入圍完整名單:

■ 最佳另類流行專輯獎

《劉庭佐》/劉庭佐

《愛麗絲 Where are we going?》/謝震廷

《垂直活著,水平留戀著。》/艾怡良 《摩登悲劇》/Joanna王若琳

《換句話說》/HUSH

■ 最佳另類流行單曲獎

〈Short Stay〉/《Town》/The Fur.

〈愛麗絲 1993〉/《愛麗絲 Where are we going?》/謝震廷

〈秘密〉/《宋咪》/13月終了

〈Sabrina Don’t Get Married Again!〉/《摩登悲劇》/Joanna王若琳

〈Let It Roll〉/《希遊記》/孫盛希 〈玉仔的心 Jade〉/

《玉仔的心》/鄭宜農 Enno Cheng

〈對等關係〉/《換句話說》/HUSH

■ 特別貢獻獎

黃韻玲

■ 最佳嘻哈專輯獎

《無病呻吟有情抒情》/Leo王

《夢想成真》/熊仔 BOWZ 豹子膽

《#osnrap》/高爾宣OSN

《廢物》/MC HotDog熱狗

《RAP N‘ ROLL》/RAP N’ROLL

■ 最佳嘻哈單曲獎

〈快樂的甘蔗人〉/《無病呻吟有情抒情》/Leo王

〈嘻哈囝〉/《Later That Night》/國蛋

〈禁愛令〉/《夢想成真》/熊仔BOWZ 豹子膽

〈嘻哈沒有派對〉/《廢物》/MC HotDog熱狗

〈陷阱妹〉/《陷阱妹》/屁孩 Ryan

〈Maya maluqem 別退縮〉/《Maya maluqem 別退縮》/BOXING葛西瓦

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《唐貓》/唐貓

《ØZI-ØZI The Album》/ØZI

《Me In Dat Blue》/LINION

■ 最佳節奏藍調單曲獎

〈一整夜〉/《垂直活著,水平留戀著。》/艾怡良

〈B.O. ft. 9m88斷片〉/《ØZI-ØZI The Album》/ØZI

〈長期有效〉/《SHA YAN》/Karencici

〈羊皮先生MR. SHEEPSKIN〉/《都市病》/YELLOW

〈撥接〉/《1994 依舊舊事》/Julia吳卓源

■ 最佳民謠專輯獎

《無歌之歌》/陳昇

《新的。人。事物》/柔 米 Zoomie

《思念》/鄒詩婷

《原始的嚮往》/王榆鈞與時間樂隊

■ 最佳民謠單曲獎

〈風景請別凋零〉/《風景請別凋零》/詹森淮

〈風箏/白雲 Kites / Clouds〉/《劉庭佐》/劉庭佐

〈雨晴〉/《無歌之歌》/陳昇

〈昨暝阿爸無轉來〉/《電火王》/美秀集團

〈長青東街〉/《害喜喜》/害喜喜

〈人 For you〉/《新的。人。事物》/柔 米 Zoomie

〈知命〉/《知命》/陳建年

■ 最佳跨界或世界音樂專輯獎

《水底 Underwater》/大象體操

《春拾》/張仲麟

《Árcaron方舟—雙月樂途首部曲:神話的崛起》/YK樂團

《SALAMA》/查勞・巴西瓦里

《TIME》/Go Go Machine Orchestra

■ 最佳跨界或世界音樂單曲獎

〈我在你的眼睛我看到了你〉/《狐狸莫笑貓》/春麵樂隊

〈半個〉/《水底 Underwater》/大象體操

〈VANGAV / 天窗〉/《VANGAV 天窗》/徹摩

〈巨龍的殞落 The Fall of Dragons〉/《Árcaron方舟—雙月樂途首部曲:神話的崛起》/YK樂團

〈Salama〉/《SALAMA》/查勞・巴西瓦里

〈取巧〉/《生滅》/葉穎

〈汽車旅館〉/《小美 原聲帶》/盧律銘

■ 最佳搖滾專輯獎

《《Topic 2: 關係 Relationship》》/體熊專科。Major in Body Bear

《life mute-seek 靜候觀察》/The Roadside INN

《電火王》/美秀集團

《我肯定在幾百年前就說過愛你》/告五人

《燒金蕉》/百合花

■ 最佳搖滾單曲獎

〈水底〉/《水底 Underwater》/大象體操

〈烏牛欄大護法〉/《政治》/閃靈

〈庸人自擾〉/《庸人自擾》/倒車入庫

〈Till The Day〉/《告別》/粉紅噪音

〈電火王〉/《電火王》/美秀集團

〈不密集恐懼症 (Untrypophobia)〉/《不密集恐懼症 (Untrypophobia)》/JADE

〈一枝草 〉/《燒金蕉》/百合花

■ 最佳樂手獎

Wei-Ying Chou/《Le Retour du Soldat》/鋼琴

Olivier Baron/《Le Retour du Soldat》/富魯格號(flugelhorn)

謝明諺/《上善若水 As Good As Water》/薩克斯風,迪吉里杜管,愛爾蘭哨笛,塑膠水管

葉賀璞/《響味|味響 Sounds|Savors》/吉他

張凱婷/《水底 Underwater》/貝斯/合成器

蘇郁涵/《城市型動物City Animal》/鐵琴

張仲麟/《春拾》/吉他

曹瑋/《都市病》/BASS

■ 最佳現場演出獎

《TIME-Go Go Machine Orchestra 2018 Live Warehouse》/Go Go Machine Orchestra

《《盤》》/落差草原WWWW

《YELLOW-2019大團誕生開發場》/YELLOW

《椅子樂團 LOVELY SUNDAY樂芙莉聖代專輯演唱會 》/椅子樂團

《美秀集團《電火王》實驗專場》/美秀集團

■ 最佳電音專輯獎

《Ai-DJ Junior and Friends》/DJ Junior and Friends

《Brutalist》/許家維

《家將》/三牲獻藝

《Alb_2》/黃士耘

■ 最佳電音單曲獎

〈One of Us〉/《Brutalist》/許家維

〈起〉/《家將》/三牲獻藝

〈中離 Martyr〉/《中離 Martyr》/邱比

〈Bon Don〉/《Alb_2》/黃士耘

〈BTM (feat. DJ BAKU & Takuma the Great)〉/《BTM (feat. DJ BAKU & Takuma the Great)》/DJ Mykal a.k.a.林哲儀

■ 最佳創作歌手獎

詹森淮/《風景請別凋零》

劉庭佐/《劉庭佐》

謝震廷/《愛麗絲 Where are we going?》

Joanna王若琳/《摩登悲劇》

李權哲/《低成本專輯》

廖士賢/《西部》

HUSH/《換句話說》

■ 最佳新人(團)獎

The Fur./《Town》

劉庭佐/《劉庭佐》

ØZI/《ØZI-ØZI The Album》

Karencici/《SHA YAN》

柔 米 Zoomie/《新的。人。事物》

百合花/《燒金蕉》

傻子與白痴/《夜長夢少》

■ 最佳爵士專輯獎

《城市探險 City Explorations》/Skyline 天際線融合爵士樂團

《上善若水 As Good As Water》/謝明諺

《響味|味響 Sounds|Savors》/葉賀璞

《城市型動物City Animal》/蘇郁涵

■ 最佳爵士單曲獎

〈Le Retour du Soldat〉/《Le Retour du Soldat》/Wei-Ying Chou

〈上善若水 As Good As Water〉/《上善若水 As Good As Water》/謝明諺

〈La Bijoutière〉/《響味|味響 Sounds|Savors》/葉賀璞

〈腳步之舞〉/《城市型動物City Animal》/蘇郁涵

〈Chinese Moon 2.0〉/《Chinese Moon 2.0》/Brian Chiu

■ 海外創作音樂獎(Foreign Composition Category)

《Nothing is Under Control》/Nin Erh Laine Sham

《Five Stars》/Higher Brothers

《In Memory Of》/Bennett Bay

《Shadows》/The Observatory & MoE

《邪童謠》/Serrini

■ 最佳樂團獎

落差草原WWWW/《《盤》》

大象體操/《水底 Underwater》

唐貓/《唐貓》

美秀集團/《電火王》

告五人/《我肯定在幾百年前就說過愛你》

■ 最佳專輯獎

《水底 Underwater》/大象體操

《城市型動物City Animal》/蘇郁涵

《垂直活著,水平留戀著。》/艾怡良

《宋咪》/13月終了

《摩登悲劇》/Joanna王若琳

《我肯定在幾百年前就說過愛你》/告五人

《燒金蕉》/百合花

(中時 )