透過直播公佈入圍名單，包括大象體操6個獎項、美秀5個獎項入圍最大贏家，而百合花、劉庭佐4獎入圍緊追在後成最大二黑馬。
今年金音獎入圍名單公布以直播show，結合海外流行「Carpool Karaoke」節目概念，由評審團主席瑪莎擔任司機，開著「金音專車」接送不同嘉賓上車，包括文化部長鄭麗君、激膚樂團、安卓雅、呂士軒、美秀集團、修齊、冠佑、陳珊妮等，並陸續公佈入圍獎項。
第十屆金音創作獎入圍完整名單：
■ 最佳另類流行專輯獎
《劉庭佐》／劉庭佐
《愛麗絲 Where are we going?》／謝震廷
《垂直活著，水平留戀著。》／艾怡良 《摩登悲劇》／Joanna王若琳
《換句話說》／HUSH
■ 最佳另類流行單曲獎
〈Short Stay〉／《Town》／The Fur.
〈愛麗絲 1993〉／《愛麗絲 Where are we going?》／謝震廷
〈秘密〉／《宋咪》／13月終了
〈Sabrina Don’t Get Married Again!〉／《摩登悲劇》／Joanna王若琳
〈Let It Roll〉／《希遊記》／孫盛希 〈玉仔的心 Jade〉／
《玉仔的心》／鄭宜農 Enno Cheng
〈對等關係〉／《換句話說》／HUSH
■ 特別貢獻獎
黃韻玲
■ 最佳嘻哈專輯獎
《無病呻吟有情抒情》／Leo王
《夢想成真》／熊仔 BOWZ 豹子膽
《#osnrap》／高爾宣OSN
《廢物》／MC HotDog熱狗
《RAP N‘ ROLL》／RAP N’ROLL
■ 最佳嘻哈單曲獎
〈快樂的甘蔗人〉／《無病呻吟有情抒情》／Leo王
〈嘻哈囝〉／《Later That Night》／國蛋
〈禁愛令〉／《夢想成真》／熊仔BOWZ 豹子膽
〈嘻哈沒有派對〉／《廢物》／MC HotDog熱狗
〈陷阱妹〉／《陷阱妹》／屁孩 Ryan
〈Maya maluqem 別退縮〉／《Maya maluqem 別退縮》／BOXING葛西瓦
■ 最佳節奏藍調專輯獎
《唐貓》／唐貓
《ØZI-ØZI The Album》／ØZI
《Me In Dat Blue》／LINION
■ 最佳節奏藍調單曲獎
〈一整夜〉／《垂直活著，水平留戀著。》／艾怡良
〈B.O. ft. 9m88斷片〉／《ØZI-ØZI The Album》／ØZI
〈長期有效〉／《SHA YAN》／Karencici
〈羊皮先生MR. SHEEPSKIN〉／《都市病》／YELLOW
〈撥接〉／《1994 依舊舊事》／Julia吳卓源
■ 最佳民謠專輯獎
《無歌之歌》／陳昇
《新的。人。事物》／柔 米 Zoomie
《思念》／鄒詩婷
《原始的嚮往》／王榆鈞與時間樂隊
■ 最佳民謠單曲獎
〈風景請別凋零〉／《風景請別凋零》／詹森淮
〈風箏/白雲 Kites / Clouds〉／《劉庭佐》／劉庭佐
〈雨晴〉／《無歌之歌》／陳昇
〈昨暝阿爸無轉來〉／《電火王》／美秀集團
〈長青東街〉／《害喜喜》／害喜喜
〈人 For you〉／《新的。人。事物》／柔 米 Zoomie
〈知命〉／《知命》／陳建年
■ 最佳跨界或世界音樂專輯獎
《水底 Underwater》／大象體操
《春拾》／張仲麟
《Árcaron方舟—雙月樂途首部曲：神話的崛起》／YK樂團
《SALAMA》／查勞・巴西瓦里
《TIME》／Go Go Machine Orchestra
■ 最佳跨界或世界音樂單曲獎
〈我在你的眼睛我看到了你〉／《狐狸莫笑貓》／春麵樂隊
〈半個〉／《水底 Underwater》／大象體操
〈VANGAV / 天窗〉／《VANGAV 天窗》／徹摩
〈巨龍的殞落 The Fall of Dragons〉／《Árcaron方舟—雙月樂途首部曲：神話的崛起》／YK樂團
〈Salama〉／《SALAMA》／查勞・巴西瓦里
〈取巧〉／《生滅》／葉穎
〈汽車旅館〉／《小美 原聲帶》／盧律銘
■ 最佳搖滾專輯獎
《《Topic 2: 關係 Relationship》》／體熊專科。Major in Body Bear
《life mute-seek 靜候觀察》／The Roadside INN
《電火王》／美秀集團
《我肯定在幾百年前就說過愛你》／告五人
《燒金蕉》／百合花
■ 最佳搖滾單曲獎
〈水底〉／《水底 Underwater》／大象體操
〈烏牛欄大護法〉／《政治》／閃靈
〈庸人自擾〉／《庸人自擾》／倒車入庫
〈Till The Day〉／《告別》／粉紅噪音
〈電火王〉／《電火王》／美秀集團
〈不密集恐懼症 (Untrypophobia)〉／《不密集恐懼症 (Untrypophobia)》／JADE
〈一枝草 〉／《燒金蕉》／百合花
■ 最佳樂手獎
Wei-Ying Chou／《Le Retour du Soldat》／鋼琴
Olivier Baron／《Le Retour du Soldat》／富魯格號(flugelhorn)
謝明諺／《上善若水 As Good As Water》／薩克斯風,迪吉里杜管,愛爾蘭哨笛,塑膠水管
葉賀璞／《響味|味響 Sounds|Savors》／吉他
張凱婷／《水底 Underwater》／貝斯/合成器
蘇郁涵／《城市型動物City Animal》／鐵琴
張仲麟／《春拾》／吉他
曹瑋／《都市病》／BASS
■ 最佳現場演出獎
《TIME-Go Go Machine Orchestra 2018 Live Warehouse》/Go Go Machine Orchestra
《《盤》》/落差草原WWWW
《YELLOW-2019大團誕生開發場》/YELLOW
《椅子樂團 LOVELY SUNDAY樂芙莉聖代專輯演唱會 》/椅子樂團
《美秀集團《電火王》實驗專場》/美秀集團
■ 最佳電音專輯獎
《Ai-DJ Junior and Friends》／DJ Junior and Friends
《Brutalist》／許家維
《家將》／三牲獻藝
《Alb_2》／黃士耘
■ 最佳電音單曲獎
〈One of Us〉／《Brutalist》／許家維
〈起〉／《家將》／三牲獻藝
〈中離 Martyr〉／《中離 Martyr》／邱比
〈Bon Don〉／《Alb_2》／黃士耘
〈BTM (feat. DJ BAKU ＆ Takuma the Great)〉／《BTM (feat. DJ BAKU ＆ Takuma the Great)》／DJ Mykal a.k.a.林哲儀
■ 最佳創作歌手獎
詹森淮／《風景請別凋零》
劉庭佐／《劉庭佐》
謝震廷／《愛麗絲 Where are we going?》
Joanna王若琳／《摩登悲劇》
李權哲／《低成本專輯》
廖士賢／《西部》
HUSH／《換句話說》
■ 最佳新人（團）獎
The Fur.／《Town》
劉庭佐／《劉庭佐》
ØZI／《ØZI-ØZI The Album》
Karencici／《SHA YAN》
柔 米 Zoomie／《新的。人。事物》
百合花／《燒金蕉》
傻子與白痴／《夜長夢少》
■ 最佳爵士專輯獎
《城市探險 City Explorations》／Skyline 天際線融合爵士樂團
《上善若水 As Good As Water》／謝明諺
《響味|味響 Sounds|Savors》／葉賀璞
《城市型動物City Animal》／蘇郁涵
■ 最佳爵士單曲獎
〈Le Retour du Soldat〉／《Le Retour du Soldat》／Wei-Ying Chou
〈上善若水 As Good As Water〉／《上善若水 As Good As Water》／謝明諺
〈La Bijoutière〉／《響味|味響 Sounds|Savors》／葉賀璞
〈腳步之舞〉／《城市型動物City Animal》／蘇郁涵
〈Chinese Moon 2.0〉／《Chinese Moon 2.0》／Brian Chiu
■ 海外創作音樂獎（Foreign Composition Category）
《Nothing is Under Control》／Nin Erh Laine Sham
《Five Stars》／Higher Brothers
《In Memory Of》／Bennett Bay
《Shadows》／The Observatory & MoE
《邪童謠》／Serrini
■ 最佳樂團獎
落差草原WWWW／《《盤》》
大象體操／《水底 Underwater》
唐貓／《唐貓》
美秀集團／《電火王》
告五人／《我肯定在幾百年前就說過愛你》
■ 最佳專輯獎
《水底 Underwater》／大象體操
《城市型動物City Animal》／蘇郁涵
《垂直活著，水平留戀著。》／艾怡良
《宋咪》／13月終了
《摩登悲劇》／Joanna王若琳
《我肯定在幾百年前就說過愛你》／告五人
《燒金蕉》／百合花
(中時 )
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