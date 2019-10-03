透過直播公佈入圍名單，包括大象體操6個獎項、美秀5個獎項入圍最大贏家，而百合花、劉庭佐4獎入圍緊追在後成最大二黑馬。

金音創作獎今年邁入第十屆，今天公佈入圍名單。（盧禕祺攝）

金音創作獎公布入圍記者會

今年金音獎入圍名單公布以直播show，結合海外流行「Carpool Karaoke」節目概念，由評審團主席瑪莎擔任司機，開著「金音專車」接送不同嘉賓上車，包括文化部長鄭麗君、激膚樂團、安卓雅、呂士軒、美秀集團、修齊、冠佑、陳珊妮等，並陸續公佈入圍獎項。

第十屆金音創作獎今天以直播方式公佈入圍名單，由評審團主席五月天瑪莎（右）開車、陸續接送揭曉名單嘉賓，左為陳珊妮。（翻攝網路）

第十屆金音創作獎入圍完整名單：

■ 最佳另類流行專輯獎

《劉庭佐》／劉庭佐

《愛麗絲 Where are we going?》／謝震廷

《垂直活著，水平留戀著。》／艾怡良 《摩登悲劇》／Joanna王若琳

《換句話說》／HUSH

■ 最佳另類流行單曲獎

〈Short Stay〉／《Town》／The Fur.

〈愛麗絲 1993〉／《愛麗絲 Where are we going?》／謝震廷

〈秘密〉／《宋咪》／13月終了

〈Sabrina Don’t Get Married Again!〉／《摩登悲劇》／Joanna王若琳

〈Let It Roll〉／《希遊記》／孫盛希 〈玉仔的心 Jade〉／

《玉仔的心》／鄭宜農 Enno Cheng

〈對等關係〉／《換句話說》／HUSH

■ 特別貢獻獎

黃韻玲

■ 最佳嘻哈專輯獎

《無病呻吟有情抒情》／Leo王

《夢想成真》／熊仔 BOWZ 豹子膽

《#osnrap》／高爾宣OSN

《廢物》／MC HotDog熱狗

《RAP N‘ ROLL》／RAP N’ROLL

■ 最佳嘻哈單曲獎

〈快樂的甘蔗人〉／《無病呻吟有情抒情》／Leo王

〈嘻哈囝〉／《Later That Night》／國蛋

〈禁愛令〉／《夢想成真》／熊仔BOWZ 豹子膽

〈嘻哈沒有派對〉／《廢物》／MC HotDog熱狗

〈陷阱妹〉／《陷阱妹》／屁孩 Ryan

〈Maya maluqem 別退縮〉／《Maya maluqem 別退縮》／BOXING葛西瓦

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《唐貓》／唐貓

《ØZI-ØZI The Album》／ØZI

《Me In Dat Blue》／LINION

■ 最佳節奏藍調單曲獎

〈一整夜〉／《垂直活著，水平留戀著。》／艾怡良

〈B.O. ft. 9m88斷片〉／《ØZI-ØZI The Album》／ØZI

〈長期有效〉／《SHA YAN》／Karencici

〈羊皮先生MR. SHEEPSKIN〉／《都市病》／YELLOW

〈撥接〉／《1994 依舊舊事》／Julia吳卓源

■ 最佳民謠專輯獎

《無歌之歌》／陳昇

《新的。人。事物》／柔 米 Zoomie

《思念》／鄒詩婷

《原始的嚮往》／王榆鈞與時間樂隊

■ 最佳民謠單曲獎

〈風景請別凋零〉／《風景請別凋零》／詹森淮

〈風箏/白雲 Kites / Clouds〉／《劉庭佐》／劉庭佐

〈雨晴〉／《無歌之歌》／陳昇

〈昨暝阿爸無轉來〉／《電火王》／美秀集團

〈長青東街〉／《害喜喜》／害喜喜

〈人 For you〉／《新的。人。事物》／柔 米 Zoomie

〈知命〉／《知命》／陳建年

■ 最佳跨界或世界音樂專輯獎

《水底 Underwater》／大象體操

《春拾》／張仲麟

《Árcaron方舟—雙月樂途首部曲：神話的崛起》／YK樂團

《SALAMA》／查勞・巴西瓦里

《TIME》／Go Go Machine Orchestra

■ 最佳跨界或世界音樂單曲獎

〈我在你的眼睛我看到了你〉／《狐狸莫笑貓》／春麵樂隊

〈半個〉／《水底 Underwater》／大象體操

〈VANGAV / 天窗〉／《VANGAV 天窗》／徹摩

〈巨龍的殞落 The Fall of Dragons〉／《Árcaron方舟—雙月樂途首部曲：神話的崛起》／YK樂團

〈Salama〉／《SALAMA》／查勞・巴西瓦里

〈取巧〉／《生滅》／葉穎

〈汽車旅館〉／《小美 原聲帶》／盧律銘

■ 最佳搖滾專輯獎

《《Topic 2: 關係 Relationship》》／體熊專科。Major in Body Bear

《life mute-seek 靜候觀察》／The Roadside INN

《電火王》／美秀集團

《我肯定在幾百年前就說過愛你》／告五人

《燒金蕉》／百合花

■ 最佳搖滾單曲獎

〈水底〉／《水底 Underwater》／大象體操

〈烏牛欄大護法〉／《政治》／閃靈

〈庸人自擾〉／《庸人自擾》／倒車入庫

〈Till The Day〉／《告別》／粉紅噪音

〈電火王〉／《電火王》／美秀集團

〈不密集恐懼症 (Untrypophobia)〉／《不密集恐懼症 (Untrypophobia)》／JADE

〈一枝草 〉／《燒金蕉》／百合花

■ 最佳樂手獎

Wei-Ying Chou／《Le Retour du Soldat》／鋼琴

Olivier Baron／《Le Retour du Soldat》／富魯格號(flugelhorn)

謝明諺／《上善若水 As Good As Water》／薩克斯風,迪吉里杜管,愛爾蘭哨笛,塑膠水管

葉賀璞／《響味|味響 Sounds|Savors》／吉他

張凱婷／《水底 Underwater》／貝斯/合成器

蘇郁涵／《城市型動物City Animal》／鐵琴

張仲麟／《春拾》／吉他

曹瑋／《都市病》／BASS

■ 最佳現場演出獎

《TIME-Go Go Machine Orchestra 2018 Live Warehouse》/Go Go Machine Orchestra

《《盤》》/落差草原WWWW

《YELLOW-2019大團誕生開發場》/YELLOW

《椅子樂團 LOVELY SUNDAY樂芙莉聖代專輯演唱會 》/椅子樂團

《美秀集團《電火王》實驗專場》/美秀集團

■ 最佳電音專輯獎

《Ai-DJ Junior and Friends》／DJ Junior and Friends

《Brutalist》／許家維

《家將》／三牲獻藝

《Alb_2》／黃士耘

■ 最佳電音單曲獎

〈One of Us〉／《Brutalist》／許家維

〈起〉／《家將》／三牲獻藝

〈中離 Martyr〉／《中離 Martyr》／邱比

〈Bon Don〉／《Alb_2》／黃士耘

〈BTM (feat. DJ BAKU ＆ Takuma the Great)〉／《BTM (feat. DJ BAKU ＆ Takuma the Great)》／DJ Mykal a.k.a.林哲儀

■ 最佳創作歌手獎

詹森淮／《風景請別凋零》

劉庭佐／《劉庭佐》

謝震廷／《愛麗絲 Where are we going?》

Joanna王若琳／《摩登悲劇》

李權哲／《低成本專輯》

廖士賢／《西部》

HUSH／《換句話說》

■ 最佳新人（團）獎

The Fur.／《Town》

劉庭佐／《劉庭佐》

ØZI／《ØZI-ØZI The Album》

Karencici／《SHA YAN》

柔 米 Zoomie／《新的。人。事物》

百合花／《燒金蕉》

傻子與白痴／《夜長夢少》

■ 最佳爵士專輯獎

《城市探險 City Explorations》／Skyline 天際線融合爵士樂團

《上善若水 As Good As Water》／謝明諺

《響味|味響 Sounds|Savors》／葉賀璞

《城市型動物City Animal》／蘇郁涵

■ 最佳爵士單曲獎

〈Le Retour du Soldat〉／《Le Retour du Soldat》／Wei-Ying Chou

〈上善若水 As Good As Water〉／《上善若水 As Good As Water》／謝明諺

〈La Bijoutière〉／《響味|味響 Sounds|Savors》／葉賀璞

〈腳步之舞〉／《城市型動物City Animal》／蘇郁涵

〈Chinese Moon 2.0〉／《Chinese Moon 2.0》／Brian Chiu

■ 海外創作音樂獎（Foreign Composition Category）

《Nothing is Under Control》／Nin Erh Laine Sham

《Five Stars》／Higher Brothers

《In Memory Of》／Bennett Bay

《Shadows》／The Observatory & MoE

《邪童謠》／Serrini

■ 最佳樂團獎

落差草原WWWW／《《盤》》

大象體操／《水底 Underwater》

唐貓／《唐貓》

美秀集團／《電火王》

告五人／《我肯定在幾百年前就說過愛你》

■ 最佳專輯獎

《水底 Underwater》／大象體操

《城市型動物City Animal》／蘇郁涵

《垂直活著，水平留戀著。》／艾怡良

《宋咪》／13月終了

《摩登悲劇》／Joanna王若琳

《我肯定在幾百年前就說過愛你》／告五人

《燒金蕉》／百合花

(中時 )