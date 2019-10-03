美國總統川普「電話門」吹哨者在正式提出投訴前，曾和眾議院情報委員會幕僚有過接觸。
民主黨陣營展開彈劾調查，令川普大為光火，並緊抓吹哨者曾與眾院情報委員會幕僚事先接觸一事，指責委員會主席謝安達（Adam Schiff）。
謝安達是民主黨展開彈劾調查的核心人物。謝安達表示，他的辦公室在作法上沒有不妥。
美聯社報導，謝安達的發言人包蘭德（Patrick Boland）表示，吹哨者和委員會聯繫，希望能就如何對「可能犯行」做報告，獲得指導。
在紐約時報率先報導這項互動後，包蘭德發布上述聲明。
包蘭德說：「委員會從來沒有事先審查或聽取證詞。吹哨者尋求國會委員會指導，司空見慣。」
這名吹哨者舉報川普試圖施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），要求澤倫斯基調查他2020年總統大選主要對手、民主黨參選人拜登（Joe Biden）。
(中央社)
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