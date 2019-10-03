▲露營產業與國土計畫座談會在縣議會舉行，南投縣各露營業者參與踴躍。（楊樹煌攝）

▲南投縣露營觀光產業發展協會會員在座談會中發言熱烈，縣府各相關單位也均逐一答覆。（楊樹煌攝）

隨著露營休閒產業的興盛，各地掀起建露營區熱潮，但目前全國超過2000個露營區，合法率卻不到2％，南投縣府今3日在縣議會召開「露營產業與國土計畫座談會」，副縣長陳正昇表示，縣府方面將由觀光處主導，結合環保、建設、地政、衛生、農業等單位，擬定建議辦法提報中央，並透過立委發聲，希望中央儘快訂定母法，將相關規定納入專法，讓地方政府和地方業者有所依循，做好露營觀光產業。

露營產業與國土計畫座談會由陳副縣長與縣議會秘書長陳國忠共同主持，縣府為協助並輔導露營事業合法化，縣府觀光處、地政處、建設處、農業處、衛生局一級主管全都出席，並與縣內露營觀光產業發展協會會員進行討論，表達地方政府對露營事業合法化的重視。

座談會中，縣府並說明目前相關法規的執行層面，南投露營觀光產業發展協會理事長曾紀平與其他業者也提出相關看法，並主張中央一定要有1個專責的目的事業主管機關，讓業者有對口單位。

曾理事長指出，日前參加內政部觀光局的會議，中央已同意可在休閒農場附設露營區，但全部200多個休閒農場中僅有不到40個申請露營區，曾理事長並表示，目前全國有超過2000個露營區，合法率不到2％，請中央在修法同時，務必了解業者心聲。

陳副縣長表示，露營產業發展受到全國的注目，中央也非常重視，未來會由中央部會相關單位討論後，將相關規定納入專法，讓地方政府有所依循，業者才能放心經營，民眾的期待縣府完全支持，但相關法令仍要遵守，期待中央法令儘快完成。

(中時 )