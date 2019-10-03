青埔溝水質淨化場設有「地下觀察廊道」（入口設計成小木屋）及環教廣場，民眾可親眼參觀污水處理流程。（袁庭堯攝）

青埔溝水質淨化場的「地下觀察廊道」，民眾可親眼參觀污水處理流程。（袁庭堯攝）

淨化場整體設計類似公園，以草地綠坡為主，搭配生態水池、自然溪流等人工生態景點，亦能提供優質休憩空間

淨化汙染嚴重的後勁溪流域，高市府水利局在楠梓青埔溝設置「青埔溝水質淨化場」，3日上午邀請國小學童參觀、舉辦闖關體驗營，水質淨化寓教於樂。水利局表示，淨化場不僅如公園般提供休憩功能，每日還能提前截流、淨化15000噸家庭及工業廢水，有效改善後勁溪的水質。

有別於過去制式化的竣工典禮，水利局特地設計「雄蓋水小學堂」趣味活動，由局長李戎威親自擔任關主與國小師生互動、進行有獎徵答。行政院環境保護署水質保護處處長吳盛忠也親自到場支持。

青埔溝是後勁溪的重要支流，流經人口密集之仁武、大社及楠梓等精華區，長期受沿岸民生、事業廢汙水排放影響，成為下游後勁溪最大污染來源。青埔溝水質淨化場能在下水道系統建設完成前提供後勁溪水質立即改善之效益，降低污染排入。

青埔溝水質淨化現地處理工程自2017年10月開工，2019年8月13 日正式竣工，採用自然生態礫石淨化工法，採取半地下化槽體設施，將中埔橋上游污水全量截流至礫間曝氣槽淨化，淨化後再排回青埔溝，可有效削減污水中的生物需氧量、懸浮固體物、及氨氮。水利局還於該場地內設置「地下觀察廊道」及環教廣場，民眾可親眼參觀污水處理流程。

淨化場整體設計類似公園，以草地綠坡為主，搭配生態水池、自然溪流等人工生態景點，亦能提供優質休憩空間，降雨時更可發揮滯洪功能。

(中時 )