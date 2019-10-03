竹南分局加強取締騎電動車未戴安全帽者。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

全國警察加強取締電動車未戴安全帽，竹南分局首日取締11起。

謝明俊／苗栗報導

因應新制上路，警政署通令全國警察機關加強取締騎乘電動車未戴安全帽，苗栗縣竹南警分局首日展開取締交通違規大執法，針對轄區內電動自行車易出沒及易肇事路段實施交通熱點巡邏，共取締騎乘電動自行車未戴安全帽11件，成了苗栗縣第1件取締告發案例。

根據新修法令規定，電動自行車擅自改裝，可處新臺幣1800到5400元；車速超過25公里，可處900到1800元；未依規定戴安全帽可處300元。車輛轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈加重罰鍰為1200至3600元。街道巷弄限速30公里，違規可依法處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。

另外，駕駛汽車行近行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新臺幣2400至7200元罰鍰。公寓大廈警衛或保全人員在道路上攔阻人車通行妨礙交通，可開罰1200元至2400元。未經許可在斑馬線妨礙交通開罰3000至6000元。

據竹南分局表示： 據警政署統計，107年自行車肇事件數9464件，較103年增加約22％，主要係電動自行車肇事件數增加約1.82倍，所以維護民眾騎乘電動自行車安全相當重要 。

而3日竹南分局警方在取締過程中也產生小插曲，員警在攔查時，有發生民眾推說不知新制上路，現場員警展現高度EQ，除了請違規人加入竹南分局臉書粉絲團適時接收正確訊息，並耐心解釋執法目的是以民眾安全為首要，最後被告發民眾大多能欣然接受，顯現員警專業、理性的一面。

(中時 )