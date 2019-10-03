劉詩詩上月現身機場略顯幸福肥。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

32歲女星劉詩詩4年前嫁給「四爺」吳奇隆，今年4月兩人生下愛的結晶兒子「步步」，上月劉詩詩穿帽T出現在機場，因衣物寬鬆引來許多是否發福的疑問。昨(2日)劉詩詩穿風衣現身上海，大秀凹凸有致的好身材，小蠻腰更是與生產前無異，狀態超好，被粉絲讚又多了一位最美辣媽。

劉詩詩今年4月在台灣生下兒子步步，之後八卦媒體傳出疑因婆媳不和導致劉詩詩罹患產後憂鬱症，還一度奔回北京娘家哭訴，而對此，劉詩詩方面工作人員回應：「沒有的事」，吳奇隆工作人員私下則認為這則新聞很瞎，間接否認傳聞。

上月劉詩詩穿薄荷綠帽T，頭戴鴨舌帽現身機場，有些角度看來略顯臃腫，昨她再現身上海，一襲長版黑色大衣加腰帶，整個人看來相當有氣質又有型，紅唇、墨鏡加黑色帽子更襯托出她的雪白膚色，狀態美到讓粉絲想哭泣，直說：「真的不是吹，我實在是被驚艷到了」、「姐姐的氣場真的超級強」、「又美又颯」、「是她，她回來了」。

(中時電子報)