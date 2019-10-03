電影《跟你老婆去旅行》主角鳳小岳、陳妍希、張書豪、麥克隋和導演林孝謙、編劇呂安弦陸續於9月底飛至加拿大排練磨合後，於2日在魁北克的機場開鏡，預計在加拿大各方鼎力相助下，展開一個月追逐楓雪美景拍攝行程。老婆經營餐廳的鳳小岳，在異地不忘尋找美食，不停在IG放上風景和食物美照，更大秀當地語言，用法文介紹各式可口果醬。

從鳳小岳IG可以一窺魁北克美景和美食。（摘自鳳小岳IG）

眾人都對此行充滿期待，希望拍出最美最浪漫的公路愛情喜劇電影，首度合作的3位演員除了提前飛抵魁北克，還特地在開鏡前私下相邀到小鎮旅館附近公園排練、建立感情；經過幾天相處，他們對加拿大首站初印象極佳，陳妍希稱讚：「加拿大人很友善，小鎮也很可愛。」

鳳小岳表示：「尤其老街咖啡廳店員充滿了人生智慧魅力。」張書豪則對雨後風景讚不絕口：「看著楓葉漸漸紅了，還有夕陽，真的好美。」他們接下來將在多倫多、蒙特婁等地取景，此次還與好萊塢等級團隊合作，副導拍過《X戰警：未來昔日》和《航站情緣》，林孝謙跟呂安弦都倍感興奮。

林孝謙表示：「這次除了製作規模是台灣少有，也希望能帶回跟國際團隊直接合作交流的經驗，讓台灣電影能跟好萊塢愛情喜劇有完美接軌。」編劇呂安弦也表示：「這次加拿大副導很厲害，看完劇本在拍攝前跟我們做很多討論並給予專業意見，讓我們激盪並轉換成很多美式笑點。」該片預計11月下旬殺青、明年秋季上映。

主角陳妍希（右後起）、張書豪、鳳小岳、麥克隋和導演林孝謙（前）。

(中時 )