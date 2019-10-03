在大魚大肉的時代，吃素讓人感覺健康、輕盈，還能預防心血管疾病和控制體重，但是，有研究指出，吃素可能增加中風的機率。

這項研究找了48,000名平均年齡45歲、沒有心血管疾病和中風病史的受試者，其中有一半是葷食，7,500人吃魚素（戒食紅肉、禽類肉食，但仍進食海鮮的素食者），21,000人是全素食，研究歷時18年。

研究過程中，約3,000人罹患心血管疾病、1,000人中風。經分析後發現，在心血管罹患率上，素食者和魚素者分別比葷食少了13％和22％；但素食者中風的機率卻提高20％，魚素者則沒有差別。

「魚素和全素者能降低心血病風險，可能原因是體重較輕，血壓、膽固醇都較低有關，罹患糖尿病的基率也較低，」牛津大學納菲爾德人口健康系（Nuffield Department of Population Health）流行病學家塔米（Tammy Tong）說。

維生素B12普遍存在於肉、蛋、奶類中，因此除非是奶蛋素食者，不然很容易缺乏。（圖片來源：pixabay）

但全素食者中風機率卻增加。塔米推測，是因為素食者缺乏維生素B12。不過他也說，吃素和中風有關聯是觀察的結果，並沒有直接的關聯性。

維生素B12普遍存在於肉類、奶類、海鮮、蛋黃等，是細胞生成的元素，如果缺乏可能導致貧血和神經系統的問題。營養師陳怡靜指出，植物食材所含的維生素B12相對少、不夠身體使用，雖然有研究指出紫菜有較多的維生素B12，但身體的吸收率還沒有定論，「因此如果是全素食的人，要額外補充維生素B12的保健品，衛福部每日建議攝取量為2微克。」

如果想吃保健品補充維生素B12，也建議吃綜合維他命比較好，「除非是經過抽血，或因貧血檢查確認原因是缺乏維生素B12才建議補充單一的維他命B12，」但如果不確定是否缺乏，則是吃綜合維他命即可。

許多人為了健康而選擇吃素。但陳怡靜指出，很多人可能吃素反而愈吃愈不健康，原因有二：

●營養不良

營養不良是素食者很容易出現的問題。很多人只吃米飯、蔬果，或吃錯豆類而缺乏蛋白質，「例如很多人以為百頁豆腐是豆腐，但其實裡面主要成分是澱粉和油脂。」因此她建議，儘量吃原型的黑豆、黃豆，初步加工過的豆漿、豆乾、豆腐也可以。

●肥胖或過瘦

過瘦的原因是許多素食者為了健康、烹調時不添加油脂，加上不吃肉類和奶蛋製品，導致過瘦、沒有血色、沒精神。

肥胖則是與烹調方式和食物有關。為了讓素食料理有味道，烹調過程中會加入過量油脂；素食者常吃的素雞、素肉、麵筋等等，都是高澱粉、高鹽的食物，把這些食物吃下肚無形中就攝取過多精緻澱粉。此外，有些素食者會吃大量的水果，水果中的糖分也會使人發胖、三酸甘油酯上升。

除了容易缺乏維生素B12，素食者也可能缺乏鐵質，「深綠色蔬菜如菠菜鐵質較高，但研究指出植物性鐵質不容易被吸收，」因此陳怡靜建議，可以多攝取富含維生素C的食物如芭樂、柑橘類，增加鐵質的吸收。

素食者自我評估也很重要。陳怡靜說曾有一個50歲的企業家為了健康吃素，但吃的方式錯誤，導致只吃了半年就有憂鬱症的症狀，醫師診斷後是因為茹素後血清素不足，改回吃葷之後就痊癒了。

因此她建議，茹素後發現體重、怕冷、氣色差、容易累、覺得憂鬱不快樂，就要適度調整，「其實在營養師的立場，我不太鼓勵吃素，如果真要吃素，我也建議奶蛋素，」她說。

(中時電子報)