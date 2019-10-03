王瞳收到出庭通知。(民視提供)

馬俊麟丶王瞳在《大時代》演情侶，戲外傳假戲真做，風波不斷，馬俊麟的老婆昨深夜在私人臉書po出王瞳帶媽媽和阿姨去馬家，雙方爆發口角衝突，馬丶王所屬的「鳳凰藝能」稍早宣布，馬丶王下午5點半將出面召開記者會，一次把話說清楚。

王瞳稍早一臉憔悴蒼白現身，她表示昨晚會找家人去馬俊麟家有苦衷，透露在生日10月1號當天收到法院通知，得知被馬俊麟老婆提告，「入行２０年第一次遇到這件事，當下很錯愕，但我能理解當下梁小姐作法。」

王瞳強調隨著戲拍完，與馬俊麟早就沒聯絡，真的是戲散人散，而她左思右想，覺得是之前拍戲沒有時間，去跟馬太太說內心的話，每次都是在錯愕狀態下，沒辦法好好說清楚，所以昨晚才想用真誠的心情去面對面跟馬太太訴說心情，「我沒希望她撤告或是什麼，我只是想告訴她 我知道我做錯了，我還怕耽誤她時間，所以在家做好萬全準備。我也沒有侵門踏戶，在晚餐的時候有打給馬太，對方也有接起來。」

至於對於阿姨在情緒上對馬太太有激動言詞，她也覺得很抱歉，強調這絕非她本意，說完更忍不住當眾淚崩。輪到馬俊麟說話時，馬俊麟也忍不住委屈落淚了，表示太太對王瞳提告求償400萬，自己從來不知道，太太也從未跟她討論，也許自己溝通技巧差，也許是他沒能力，讓太太不知該如何跟他相處，強調王瞳於公於私都是幫助他的人，自責讓前輩扯入風波，也不知道要如何面對公司同事與王瞳家人。

(中時 )