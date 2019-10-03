除「肉形石」與「翠玉白菜」等「國寶菜」，晶華酒店廚師也將在日本頂級私廚餐廳示範「晶華冠軍牛肉麵」。（圖／晶華酒店）

「Kikkoman Live Kitchen Tokyo」在日本被稱為「廚藝聖殿」，受邀客座的大廚都是業界翹楚。（圖／龜甲萬集團）

台灣美食受到日本頂級私廚青睞。看好晶華酒店廚藝巷全釋演繹藝創中華料理與台灣傳統美食的技藝，有350年歷史的日本龜甲萬集團邀請台北晶華酒店廚藝團隊攜手日本UKAI集團大廚，於11月5日起30日於龜甲萬集團創設的頂級私廚餐廳「Kikkoman Live Kitchen Tokyo」獻藝，代表晶華酒店出訪主廚蔡少華將與UKAI餐飲集團的割烹總料理長他力野慶太(Keita Tarikino)4手聯烹，屆時故宮晶華「國寶宴」中的代表菜式「翠玉白菜」與「肉形石」，以及「晶華冠軍牛肉麵」，都將出現在菜單之中。

龜甲萬品牌在日本有350年歷史，「Kikkoman Live Kitchen Tokyo」是由龜甲萬集團於2018年設立的頂級私廚餐廳，在日本並有「廚藝聖殿」美譽。透過UKAI餐飲團隊操刀策畫與營運，定期邀請各界名廚客座，運用季節食材展現尖峰廚藝。受邀前往客座的主廚盡是聲名遠播的神級名廚，包括新生代「中華料理食神」脇屋友詞，「日本懷石教父」菊乃井第三代傳人村田吉弘，以及日本傳統法料大師三國清三等均曾在此獻藝。晶華酒店集團廚藝團隊是Kikkoman Live Kitchen Tokyo」成立至今第一個受邀的外國團隊。

「Kikkoman Live Kitchen Tokyo」重視美食本質，更理解文化傳承以及相互交流的重要性，客座主廚們會在開放式廚房中以深入淺出的方式講解他的料理過程與烹飪理念，餐廳內還設有AI即時翻譯「Live Talk」設備，可以將現場的料理展演和說明翻譯成20種語言，不僅促進各國饕客間的飲食文化交流，更是主廚向國際展示廚藝的絕佳平台。

為了慶祝晶華酒店代表台灣登上日本廚藝殿堂的榮耀，台北晶華酒店將於11月5日至11月30日期間，同步於azie餐廳限時推出「Regent Taipei x kappou ukai」之老饕品味菜單(Tasting Menu)。內容精選客座菜單的料理精髓，由台北晶華酒店端出台式4味組合：醬漬九孔鮑、嫩煎蝦釀香菇、桂花蜜漬芋頭以及金沙南瓜；kappou ukai則推出日式4味組合：豪華散壽司、照燒鰤魚蘿蔔、蟹肉搭配烤里芋以及炸豆腐烏魚子沙拉，組合皆搭配升級版台北晶華冠軍和牛牛肉麵；每套（4味組合＋台北晶華冠軍牛肉麵）售價880元起。客座活動結束後，亦將保留部分菜色變成常態性菜單，讓此份榮耀長存成經典，並讓嗜味老饕一同前來品嘗兩位名廚共同打造的精品食藝美學。

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