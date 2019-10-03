台灣人搭飛機，明年1月將多一個選擇！若選搭經濟艙，還能有先選餐的機會。星宇航空預定明年1月23日開航，昨(2)日舉行艙制服及機艙發表會。星宇航空董事長張國煒預告，未來機票銷售以app和網路為主，旅客只要有訂票就可以選餐。

中央社報導，張國煒在發表會受訪問時表示，機票e化在國外行之有年，未來星宇的機票銷售，主要透過app和網路，傳統透過旅行社銷售的方式也會保留，但比重會比國籍其他航空公司低。

張國煒也提到，星宇預計最快12月中就可對外銷售機票，星宇要力推旅客訂票就選餐，他說，這對旅客較公平，否則坐在經濟艙後面的旅客在餐點上常常沒有太多選擇機會，而航空公司為滿足旅客需求要多準備，常造成剩餘的機上餐太多而倒掉，每年倒掉的機上餐可能就好新台幣好幾千萬元，反而是浪費，不如讓旅客及早確定餐點。

張國煒說，星宇明年首航當天將飛3個點；其中，澳門有3個航班來回，越南峴港有2航班來回，馬來西亞檳城因飛機要過夜，當天只飛1個來回航班。

(中時電子報)