四價流感疫苗供貨延後，國內流感疫苗延至11月15日起施打，嘉義市政府衛生局3日起實地稽查70家合約醫療院所儲備疫苗的工作進度，醫師陳睿安說，疫苗施打後約1至2周可產生抗體，勤洗手、戴口罩也能加強防護。

市衛生局疾病管制科表示，世界衛生組織（WHO）比往年慢1個月公布流感疫苗選株結果，疾管署公告今年公費流感疫苗開打時程延後1個月，嘉義市自11月15日施打國小至高職校的學生、醫事人員，12月8日起對65歲以上及滿6月至學齡前幼兒施打，明年元旦起施打所有公費接種對象。

嘉義市東區衛生所醫師陳睿安說，流感疫苗是預防重症，施打後約1至2周會產生抗體，雖然今年11月中才開打，剛好天氣逐漸變冷，進入流感期，仍可加強防護，此外，增加免疫力如適當休息、紓壓、生活規律、勤洗手、戴口罩、保持環境良好通風都是自我防護方法。

流感疫苗施打延後，嘉義市政府衛生局3日起提前做前置準備，到盧亞人醫院查核儲存疫苗的設施及施打疫苗的配套作為，將陸續查核70家合約醫療院所的儲備設施，還有管控運送過程及冷藏設備、溫度監控設備及溫度異常緊急處理應變措施等是否合乎標準。

(中時 )