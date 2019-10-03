樂林園子弟表演「走三關」。（新北市文化局提供／譚宇哲新北傳真）

2019年新北市林口子弟戲文化節周末連2天登場，今年活動邀請到2015年薪傳獎得主、北管國寶藝師彭綉靜帶領新一代子弟兵，攜手樂林園、竹塹北管樂團主演耳熟能詳的戲曲段子「走三關」，邀請民眾到場一睹傳統戲曲魅力。

「身騎白馬走三關，改換素衣回中原，放下西涼無人管，一心只想王寶釧」，林口子弟戲文化節今天下午舉辦活動記者會，現場由甫於今年9月公告為新北市傳統表演藝術登錄北管戲保存者的樂林園子弟披衣帶妝上陣，演繹經典戲曲段子「走三關」，喚起許多來賓對戲曲的美好回憶。

新北市文化局指出，林口子弟戲在林口九大軒社傳承近百年，是新北市最具代表性的傳統表演藝術活動之一，軒、社內團員都是自己庄內的子弟，因為經常花時間套練，對於庄內事情都義務幫忙，演出所得歸團體公有，所以也自稱「憨子弟」。

彭綉靜表示，今年來林口教戲，發現許多很有潛力的北管新秀，像擔綱主角薛平貴的蘇昱嘉、男扮女裝演出女主角代戰公主的鐘得暉，不論是身段、唱腔和眼神都十分到位，再加上幾位參與演出的小朋友都十分努力投入學習，感受到林口人對子弟文化的滿滿熱情。

林口區長劉淑芬表示，林口子弟戲文化節將於10月5、6日在竹林山觀音寺登場， 5日下午有園遊會、晚上有兒童劇場，6日下午有各軒社遶境活動及彭綉靜老師、樂林園、竹塹北管樂團攜手公演「走三關」，歡迎民眾前來欣賞，支持在地文化的保存與傳承。

(中時 )