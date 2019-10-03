美國國防部主管印太安全事務助理部長薛瑞福1日表示，美國正在採取一些措施，幫助民主夥伴台灣擁有一個自由、公平的選舉，使其得以保持其獨特地位。

隨著台灣逐漸接近2020年總統大選，北京也在不斷加大施壓尋求影響選舉結果。根據美國之音（VOA）報導，薛瑞福（Randall Schriver）1日在華府智庫布魯金斯學會一場有關美陸戰略競爭的研討會上，針對近來北京對台灣加大施壓的問題做出上述回應，他還宣布將在下星期訪問中國。

薛瑞福說，美國的《台灣關係法》提供富有彈性的框架來強化一些特定層面的作為，最近美國在應對大陸日漸增加的威脅方面，做了一些關於台灣安全協助的決定。台灣的選舉使得這段期間尤其緊張，美國正在「做某些事情」以支持這個民主同伴進行一場「自由、公平和不受脅迫」的選舉。

薛瑞福說，「毫無疑問，中國會試圖干預這場選舉，他們在台灣之前的每一場選舉都這麼做，1996年是導彈演習，2000年是朱鎔基點著手指的訓示。這次我認為會因為社群網站和網路手段而變得複雜。所以我們在支持台灣，它是一個民主同伴，（我們）有興趣見到自由、公平和不受脅迫的選舉，尤其是在網路上。不過長期而言，我們將持續作為台灣的安全好夥伴、經濟好夥伴，也會為台灣保留空間維持它獨特的地位，直到雙方能夠在一個比較好的位置來解決他們之間的問題」。

九月中，台灣在太平洋的2個邦交國所羅門群島和吉里巴斯與台灣斷交，轉而承認北京。台灣政府說，中國可能在年底前再挖走台灣一到兩個邦交國，薛瑞福上星期在國會一場聽證會中也提到，台灣在太平洋的友邦帛琉和馬紹爾群島正面臨轉向中國的壓力。

(中時 )