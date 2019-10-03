食物外送員於交通期間，除易發生被撞、碰撞等交通事故，為增進外送員勞動安全措施，職安署發布「食物外送作業安全指引」，要求業者落實交通事故預防及處理、熱危害防止等安全管理作為，且於地方政府因天然災害停止上班期間，有顯著風險時，應停止外送作業。

職安署表示，「食物外送作業安全指引」中，內容除包括汽油量、機油燈、煞車功能、輪胎等車況檢查項目、確認已投保強制險、意外險等相關保險、遵守交通法令、避開危險、不搶快、注意保持適當距離等防禦駕駛觀念外，也明列熱適應、足夠飲水、穿著透氣工作服、定時休息、健康管理等熱危害預防內容，同時要求業者，對於地方政府因天然災害宣布停止上班期間，經評估各項資訊，認有顯著或有可預見風險時，即應停止從事食物外送作業。

該指引也提供食物外送指派單、車況檢核表、高氣溫戶外作業危害防範措施檢核表，供業者使用。

職安署呼籲，對食物外送作業，應依該作業安全指引提供交通事故防止、熱危害預防等必要安全衛生設備及措施，及對外送員施以安全衛生教育訓練，同時訂定安全衛生工作守則供外送員遵行，並定期或不定期實施食物外送作業安全稽核，督導落實風險評估、安全管理及改善措施。

(中時 )