縣府辦理贈書活動與新生兒閱讀講座，培養孩子從小閱讀的習慣，鼓勵親子共讀。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌贈送新生兒閱讀禮袋，推廣親子共讀。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府會同全縣18鄉鎮市公所圖書館辦理「閱讀起步走閱讀禮袋贈書活動」，贈送嬰幼兒繪本、辦理講座，推廣親子共讀，培養從小閱讀好習慣，激發創意、腦力外，更能緊密家庭關係。

縣府自2009年辦理「嬰幼兒閱讀起步走」禮袋贈書活動，獲熱烈回響。今年準備1450套閱讀禮袋，包含2本適合0至5歲嬰幼兒閱讀的優良繪本、1本閱讀手冊，並結合各鄉鎮市圖書館，舉辦新生兒閱讀講座，並邀請專業講師指導分享親子閱讀的技巧與樂趣，將閱讀向下扎根，縣府教育處指出，凡報名參加的2018年出生新生兒家庭皆可領取。

縣長徐耀昌與立委徐志榮夫人王慧珍等人3日啟動贈書活動，徐耀昌表示，家庭親子共讀是開啟孩童幸福之門的關鍵鑰匙，藉從小培養閱讀習慣，以提升未來的學習能力和競爭力。

教育處長徐永鴻說明，18鄉鎮市圖書館禮袋贈書活動將陸續展開，5日在公館鄉、通霄鎮；6日獅潭鄉、大湖鄉、三義鄉；19日苗栗市公所3樓藝文中心、頭屋鄉、三灣鄉、後龍鎮、造橋鄉、卓蘭鎮；20日苑裡鎮濱海藝文中心；26日頭份市公所3樓客家文藝館、南庄鄉、西湖鄉；27日銅鑼鄉、竹南鎮李科永紀念圖書館；29日泰安鄉公所3樓會議室，鼓勵家長踴躍參與。相關時間、地點等資訊可上苗栗縣政府網站、苗栗縣立圖書館網站查詢，連絡電話559001或各鄉鎮市圖書館。

苗栗贈書活動18鄉鎮開跑！（何冠嫻攝）

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