林孝謙執導（前）的《跟你老婆去旅行》，由陳妍希（後排右起）、張書豪、鳳小岳、麥克隋主演。（好好看文創提供）

偶像公路愛情悲喜劇《跟你老婆去旅行》，10月2日在加拿大魁北克Sean-Lasage機場舉行開鏡儀式，導演林孝謙、編劇呂安弦、三位主角鳳小岳、陳妍希、張書豪、以及秘密武器演員麥克隋Michael Sui對此行充滿期待，預計在加拿大各方鼎力相助下，展開1個月追逐楓雪美景拍攝行程。

該片由滿滿額娛樂、好好看文創聯合出品、製作，《比悲傷更悲傷的故事》幕後製作原班人馬再次合作，主創成員九月底已陸續飛至加拿大排練磨合，希望拍出最美最浪漫的公路愛情喜劇電影。

《跟你老婆去旅行》遠征加拿大跨國拍攝，規模之大可說台灣影壇少見，在加拿大協拍單位Media DW安排下，獲得加國東岸各大城市觀光景點與機場拍攝協助，Sean-Lasage機場還熱情將劇組開鏡要燒香拜拜的習俗花絮影片貼上機場官方IG；其它贊助單位還包括加拿大航空、加拿大包袋品牌Herschel Supply Co.、以及台灣潮流服飾品牌50％ FIFTY PERCENT，《比悲傷更悲傷的故事》贊助夥伴三皇生物科技生活飲料也再度鼎力合作。

林孝謙導演表示：「這次除了製作規模是台灣少有，也希望能帶回跟國際團隊直接合作交流的經驗，讓台灣電影能跟好萊塢愛情喜劇有完美接軌。」編劇呂安弦也表示：「這次加拿大副導很厲害，拍過《Ｘ戰警：未來昔日》、《航站情緣》，他看完劇本在拍攝前跟我們做很多討論並給予專業意見，讓我們激盪並轉換成很多美式笑點。」

首度合作的鳳小岳、陳妍希、張書豪，為熟悉環境並培養默契，除提前飛抵魁北克，還特地在開鏡前私下相邀到小鎮旅館附近公園排練建立感情；經過幾天相處，他們對加拿大首站魁北克初印象極佳。

《跟你老婆去旅行》預計11月下旬殺青，2020年秋季上映。

(旺報 )