金音創作獎今年邁入第10屆，去年擔任評審團主席的陳珊妮，今年邀請五月天瑪莎接棒評審團主席，公佈入圍名單記者會也有別以往，改以海外流行「Carpool Karaoke」節目概念，由主席開車、接送不同嘉賓上車，並陸續公佈獎項。私下擁有好交情的兩人，一上車就開始互虧，陳珊妮說：「昨天我在對腳本，上面寫說『主席說跟你很熟，上車隨便聊』」，笑說哪有這種腳本，由於搭車空間讓人放鬆，陳珊妮說：「好像真的在坐你的車，沒注意鏡頭，好怕說錯話」。

第十屆金音創作獎今天以直播方式公佈入圍名單，由評審團主席五月天瑪莎（右）開車、陸續接送揭曉名單嘉賓，左為陳珊妮。（翻攝網路）

今年金音獎入圍名單公布以直播show，結合海外流行「Carpool Karaoke」節目概念，由評審團主席瑪莎擔任司機，開著「金音專車」接送不同嘉賓上車，包括文化部長鄭麗君、激膚樂團–安卓雅、呂士軒、美秀集團–修齊、冠佑、陳珊妮等，並陸續公佈入圍獎項。

瑪莎得開車與主播陳家頤一起直播，他笑說：「對自己開車技術很有信心，唯一不放心的只有文化部長，他昨天派工作人員打聽我的技術」，但今天部長鄭麗君上車後，大讚瑪莎「你開車技術很好欸，又很穩」。

五月天瑪莎擔任今年金音創作獎評審團主席，開車載文化部長鄭麗君直播公佈入圍名單。（文化部提供）

美秀集團修齊、冠佑上車時，剛好開到停車場，瑪莎顧慮停車場超時會計費，大夥兒討論「要不要出去再進來」，但隨後補話「這句怎麼聽起來怪怪的」，此外修齊還大開瑪莎玩笑，「有幸坐瑪莎哥開的車，不知道瑪莎的車是不是瑪莎拉蒂」，瞬間全場冷掉，讓瑪莎直言：「如果開玩笑有罪的話，我第一個抓你去槍斃」笑翻大家。

最後一位上車的陳珊妮，負責公佈最佳爵士專輯獎、最佳爵士單曲獎、海外創作音樂獎、最佳樂團獎等獎項，瑪莎事先提醒：「如果有不會念的詞就跳過沒關係」，才剛說完下一秒，陳珊妮看名單上的名字唸的「卡卡」，瑪莎忍不住放大聲量說：「就說跳過你還硬要唸」，陳珊妮回話：「你們很難取悅欸」，瑪莎大喊，「你才難取悅，有什麼資格說」，搞笑互動讓網友全笑翻。

此外在公佈最佳專輯獎時，因陳珊妮講話較小聲，被瑪莎糾正：「大聲一點，像前面修齊一樣」，因修齊今天穿粉色衣服，讓陳珊妮忍不住開玩笑說，「你拿我跟foodpanda比？」，還接著說「主席脾氣也太差，對我咆哮，下次找冠佑來算了」。

會後瑪莎接受訪問時，談到直播時和陳珊妮搞笑互動，瑪莎笑說，「君子之交淡如水，這次會答應當主席，也是想讓大家看到她的另一面」，講到陳珊妮給大家感覺很嚴肅，「但剛剛跟我講話，卻笑成少女一樣」，被問到陳珊妮說他「咆哮」，瑪莎睜大眼睛說：「她就欠咆哮，我看她到這個位置也沒人敢這樣跟她講話吧，只有我這樣」。

(中時 )