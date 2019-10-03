台灣創新技術博覽會 桃園啟英高中奪1金2銀 17:272019/10/03 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣創新技術博覽會桃園啟英高中奪1金2銀。（呂筱蟬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣創新技術博覽會桃園啟英高中奪1金2銀。（呂筱蟬攝） 台灣創新技術博覽會桃園啟英高中奪1金2銀。（呂筱蟬攝） 啟英高中資訊科學生，參加2019台灣創新技術博覽會，在20多國、1000多組作品中脫穎而出，在機械類組別中，勇奪1金2銀好成績，更是本屆賽事中，高中職學校參賽最佳成績。學生研發車輛警示牌、除菌烘乾機、抽風安全偵測系統，作品增進生活中的便利與安全性，獲得評審青睞 帶隊出征的資訊科主任連素玲，專業教師賴曉貞對於此次參加國際性比賽有此成績感到欣慰，證明學生主動積極，準備充足。學生們透過觀察身邊大小事以及學校的創意教育參展經驗，讓自己的創意能量更加豐富，發想出更多獨樹一格的創意發明。 (中時 ) #創新技術博覽會 #桃園啟英高中 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣創新技術博覽會發明競賽 康美斯獲金牌獎 04:102019/10/01 產業特刊 獲邀參加台灣創新技術博覽會 互動資通team＋ 讚 04:102019/10/01 產業特刊 《生醫股》台創新技術博覽會，葡萄王益生菌纖體應用奪銀 15:402019/10/03 財經 生活熱門新聞 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 - 生活 郭台銘捐千萬救災南方澳 蔣月惠一句話酸爆 - 生活 火星上發現外星生命？ NASA首席科學家掛保證 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。