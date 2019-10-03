台灣創新技術博覽會桃園啟英高中奪1金2銀。（呂筱蟬攝）

台灣創新技術博覽會桃園啟英高中奪1金2銀。（呂筱蟬攝）

啟英高中資訊科學生，參加2019台灣創新技術博覽會，在20多國、1000多組作品中脫穎而出，在機械類組別中，勇奪1金2銀好成績，更是本屆賽事中，高中職學校參賽最佳成績。學生研發車輛警示牌、除菌烘乾機、抽風安全偵測系統，作品增進生活中的便利與安全性，獲得評審青睞

帶隊出征的資訊科主任連素玲，專業教師賴曉貞對於此次參加國際性比賽有此成績感到欣慰，證明學生主動積極，準備充足。學生們透過觀察身邊大小事以及學校的創意教育參展經驗，讓自己的創意能量更加豐富，發想出更多獨樹一格的創意發明。

(中時 )