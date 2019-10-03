廣原小熊搬新家，適應良好。（台東林管處提供／楊漢聲台東傳真）

台東廣原小熊姆拉斯自7月27日由台東林管處收容照養已逾2個月，為了讓廣原小熊有更寬廣且多樣化的活動空間，特地蓋了1間新的籠舍，籠內佈置由台東處及特有生物研究保育中心共同完成，模擬野外環境提供小熊更多的野外探索環境，廣原小熊在新家泡水畫面也曝光，呆呆模樣超級可愛。

廣原小熊姆拉斯初住進新房子緊張的來回踱步，但不到半天時間，小熊已經會在樹下玩耍，爬上爬下探索新的環境，很快的適應了，還會爬上休憩平台上睡到四腳朝天，在桶子內泡水模樣也首度曝光，可愛極了。

另外在利稻黑熊部分，台東林管處也將原本的狹小籠子換成大籠子，讓利稻黑熊有更寬廣的活動空間，不再因空間狹小造成緊迫，經觀察小熊對於新家極為喜愛，也能在工作人員為他佈置的空間內恣意的探索活動及進食。

台東林管處劉處長瓊蓮說，國民保育意識漸提昇，發現幼熊後立即通報，應給予部落居民高度的肯定，2隻黑熊將透過專業的評估給予最適當的處理方式。

(中時 )