台中40歲李姓女子日前發現右外側大腿有顆像是青春痘的腫塊，她自行用未消毒的針挑開「痘痘」，未料，2天後該處竟腫得像小籠包一般大，就醫檢查才知是長「癰」，經引流膿汁並接受抗生素治療，終於恢復一雙美腿。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩指出，李姓患者到醫院時右大腿外側有個大腫塊，上頭還有黑色的焦痂，她坦承是發現長了很像青春痘的「痘痘」，聽說刺開後會比較快好，未料反倒更嚴重。

張為碩表示，經使用消毒器械打開焦痂部分並引流出大量膿汁後，發現患者傷部的下層組織已被細菌吃光、出現1大1小且相通的孔洞，趕忙清潔並進行細菌培養，再給予抗生素治療，2周後患部已癒合。

張為碩強調，一般人毛孔阻塞引起毛囊炎的情況，只需做好清潔即可，但若未正確處理，惡化後就會形成化膿性的癰，此時必須先引流患部、並以抗生素治療。癰多由金黃色葡萄球菌引起，常出現在脖子、大腿或肩膀處，當免疫力降低或汗腺阻塞、皮膚黏膜受損時就會侵入皮膚，建議身上有傷口時應以無菌紗布遮住、勿與他人共用個人物品，可預防癰的產生。

(中時 )