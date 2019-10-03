台北觀光飯店市場新飯店持續增加，為鞏固住房市占，立足市場30年的西華飯店與晶華酒店等老字號飯店，紛紛鎖定外國來台最大客源市場日本強力行銷，並與日本在地重量級飯店或餐旅集團結盟，期能分享彼此通路客源提高住房率。

台北西華飯店暑假與東京帝國大飯店互派廚藝團隊客座，藉此相互拉抬品牌知名度並提高餐飲形象。台北晶華酒店今（3)日宣布攜手日本醬油界龍頭「龜甲萬集團」與日本UKAI餐飲集團，擴大廚藝交流，並請對方為晶華酒店設計菜單和菜式，藉此吸引更多日本高端旅客來台指名入住晶華酒店。

台北西華飯店常董劉恆昌表示，東京帝國飯店在日本地位等同「國賓館」，西華飯店廚藝團隊等受邀前往客座，等同領到「高級飯店餐飲」認證證書，有助西華飯店爭取更多來台日客入住與消費。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，台北晶華酒店的住客中日客占比超過40%，飯店結盟龜甲萬集團與日本UKAI集團，派廚藝團隊赴龜甲萬集團位在東京的頂級私廚「Kikkoman Live Kitchen Tokyo」示範故宮「國寶宴」與「晶華冠軍牛肉麵」，同時台北晶華酒店也將在11月同步於一樓azie餐廳推出由雙方廚藝團隊共同設計的「Regent Taipei x kappou ukai」的老饕品味菜單促銷。

吳偉正表示，日本赴海外旅遊消費非常重視品牌，並傾向選擇「友日」品牌，龜甲萬與UKAI餐飲集團在日本都有高知名度，晶華與之結盟有助提高在日本市場品牌知名度，並爭取高端日客的餐飲與和住宿商機。

龜甲萬品牌在日本有350年歷史，「Kikkoman Live Kitchen Tokyo」是由龜甲萬集團於2018年設立的頂級私廚餐廳，透過UKAI餐飲團隊操刀策畫與營運，定期邀請各界名廚客座，運用季節食材展現尖峰廚藝。受邀前往客座的主廚盡是聲名遠播的神級名廚，包括新生代「中華料理食神」脇屋友詞，「日本懷石教父」菊乃井第三代傳人村田吉弘，以及日本傳統法料大師三國清三等均曾在此獻藝。

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