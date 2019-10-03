◎雙十連假放四天 國道好走時段全攻略

今年國慶連假為10月10日至13日，由於非民俗節日，交通部高速公路局預估車流以旅遊性質為主，往風景區的路段車流較多。假期首日南下車流最多，民眾想避開塞車時段，可選擇下午再出發；13日不想塞在北上收假車陣中，可以使用上午5至10時的免收費離峰時段，省時又省錢。

◎選前百日 韓國瑜喊話：民調仍強大

2020總統大選倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜3日重回他就職高雄巿長的棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，並與庶民、青年代表共同射出穿雲箭，韓也要支持者不要氣餒，堅定光明一定會克服黑暗。

◎被開槍竟稱沒關係 警政署挨轟雙標

桃園市議員劉茂群服務處遭開槍，桃園市議會國民黨團3日全力聲援，痛斥桃園警方姑息養奸，竟稱「沒關係」，警政署更是雙重標準，桃園槍案頻傳、甚至有黑道送命，議員又被開槍，卻不見任何作為，「桃園人命比較賤嗎？還是怕市長鄭文燦顏面盡失？」要求限期破案、拒絕暴力。

◎最後罹難漁工尋獲 南方澳搜救結束

宜蘭南方澳大橋搜救最新狀況，今（3日）上午11點左右，救難人員在堤防消波塊附近，發現第6具漁工遺體，研判可能被橋面塌下重擊後死亡，接著在船體拖出後漂入海中，目前救難人員正準備打撈上岸，隨後將送往福園殯儀館等候檢察官相驗。這起斷橋事故目前已造成6人死亡，12人重傷。這起意外也讓交通部港務公司董事長吳宗榮在今天上午請辭獲准。

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(中時電子報)