雲林縣政府建設處向民眾說明「台西產業園區」內容。（張朝欣攝）

台西鄉「綠能專區」改為「產業園區」引發爭議，雲林縣長張麗善3日特別前往台西鄉舉辦行動主管會報，強調在有限土地資源下，應提升與強化土地使用效能，同時配合創新產業及台商回流政策，所以「綠能專區」轉型為「產業園區」勢在必行。

雲林縣政府為推動台西地區產業及觀光發展，3日行動主管會報移師台西鄉地政事務所，由各局處向民眾專案報告「台西產業園區」、「台西鄉區域排水改善建設」、「雲西整體觀光發展計畫」，藉由改善台西鄉相關基礎建設，帶動雲林西海岸的整體發展。

張麗善表示，縣府團隊考量產業園區與太陽光電廠的差異，將與地主、經濟部工業局充分溝通討論，並配合創新產業與台商回流政策，引進低汙染、低耗能、高附加產值等相關產業，以達地盡其利、繁榮地方目的。

縣建設處長李俊興指出，縣府曾對台西工業區地主進行綠能設置意願調查，全區地主共952名，總面積約839公頃，結果同意者41.60％，面積佔33.79％，與原預估開發面積有落差，而且開發範圍零碎不完整，將影響整體土地的使用規畫。

縣計畫處表示，針對雲西整體觀光發展，未來將改善台西夢幻沙灘休憩安全措施，串連海口生活館、水試所、安西府等景點，打造「台西遊憩軸帶」，同時改造水試所現有空間成為青創基地、海口故事園區則規畫為國際風箏衝浪基地。

(中時 )