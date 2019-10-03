雲林縣政府推動弱勢家庭保險，幫助縣內15歲至70歲低收入戶及中低收入戶納保，口湖鄉1名中低收入戶民眾因交通意外身亡，全家陷入困境，3日雲林縣長張麗善特別送上身故保險金，陪伴家屬度過難關。

口湖鄉湖口村中低收入戶郭姓青年，為了幫助姊姊完成學業並扛起家計，提早服完兵役投入職場工作，今年7月下班後騎機車行經蔦松大排防汛道路，不幸撞上跨越防汛道路的抽水機排水管，傷勢嚴重送醫不治，全家因此陷入困境。

雲林縣長張麗善、社會處長林文志3日會同中國人壽專員洪博獻、慶興基金會執行長溫芷蓮、縣議員蔡孟真、口湖鄉公所社會課長黃梅蘭、湖口村長李登進等人，一同前往慰問郭姓青年的家屬，並送上理賠身故保險金30萬元。

張麗善表示，縣府與中國人壽、慶興基金會合作開辦微型保險，此案是開辦以來第11個理賠案件，縣府接獲通報第1時間即派員前往案家關懷家屬，同時協助申辦理賠事宜，以最有效率的方式完成理賠程序，協助郭家度過難關。

社會處長林文志表示，雲林縣政府關心弱勢族群，今年克服財政困難，持續辦理微型保險服務，納保對象如因意外事故導致殘廢或身故，保險金額最高30萬元；另外也於今年4月29日開辦特殊境遇家庭（邊緣戶）微型保險，擴大照顧服務縣民。

(中時 )