花蓮慈濟醫院經過兩年規劃，耗資上億元設置高階整合型手術室（Hybrid OR），並完成「經導管主動脈瓣膜置換術」，今幫病患許老先生慶重生。（花蓮慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院經過兩年規劃，耗資上億元設置高階整合型手術室（Hybrid OR），今年8月正式啟用，並完成東部首例、高難度的「經導管主動脈瓣膜置換術」，今舉辦成果發表。院長林欣榮說，高階整合型手術室讓手術產生最大的不同，就在於手術室內建影像檢查系統，在手術中提供即時影像，可應用在骨科、心臟科、神經外科、器官移植…等不同科別，達到更精準的手術治療。

花蓮慈院外科部主任張睿智說，高階整合型手術室在心臟治療的應用，更能讓心臟內科及外科共同進行「經導管主動脈瓣膜置換術」（Transcatheter Aortic valve implantation,TAVI），啟用至今已經完成4例，透過心導管方式，就可完成主動脈瓣膜置換，可說是比微創還要微創，適合應用在年紀較大等不適合開刀的病人。

張睿智表示，傳統上要完成主動脈瓣膜置換，必須進行開心手術，過程中還需要使用人工心肺機，雖然技術已經很成熟，但是要經過鋸開胸骨的步驟，術後除了會留下約20公分傷口，使用人工心肺機後續也有可能引起感染的風險，現在醫界也會利用微創手術進行，傷口只剩下約7公分，同時可以縮短體外循環人工心肺機的使用時間，傷口小恢復期快，但是對於年紀較大或者合併有慢性疾病病人的身體來說，「開心」手術還是一個不小的負擔。

花蓮慈濟醫院規畫建置東部第一間高階整合型手術室，讓心臟外科與內科可以攜手，共同進行經導管主動脈瓣膜置換術，利用心導管的技術，將無縫線的瓣膜送入主動脈與心臟的交接處進行置換，過程中不需要人工心肺機，甚至幾乎沒有傷口，出血量非常少，恢復期也更快，尤其是過程中不需要應用體外循環人工心肺機，更可以降低可能帶來的手術風險。

今年將80歲的許老先生，因為心血管疾病在外地的醫院放過心臟支架，後因腎功能衰竭的問題，固定在花蓮慈院洗腎，沒想到最近洗腎時血壓常常突然變很低，發現是主動脈瓣膜狹窄造成的問題。考量年紀與體力，決定進行「經導管主動脈瓣膜置換術」。 術後他還高興地說「終於可以大口呼吸！」

陳郁志表示，主動脈狹窄是年長者心臟病中常見的一種，隨著年紀增長帶來的退化或者風溼性心臟病都可能會造成主動脈出現問題，而且這疾病雖然常見但不代表危險性不高，因為如果不去理他，沒有適當的治療，死亡率將近50％。

花蓮慈院外科醫學發展中心主任賴鴻緒教授表示，現代醫療的趨勢之一就是「團隊醫療」，高階整合型手術室不只是能讓內科與外科合作的平台，很重要的一點就是能透過影像醫學等系統，同時進行診斷與開刀，進行更精確即時的手術。

(中時 )