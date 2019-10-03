「長腿女神」隋棠升格人妻與3個小孩的母親後，在工作與家庭生活間取得平衡，形象相當陽光正向，沒想到日前遭爆她2年前找了一名約70歲的護理師阿姨幫忙「綁骨盆」，服務近40次、費用約2萬元，事後卻避不見面，未處理費用，事件引發熱議，今隋棠出席時尚活動，終於親口回應此事，無奈表示該說的已說且已留餘地，嘆：「這世界上有比八卦更重要事情值得我們去關注」。

隋棠今出席活動，被問到引發討論的「綁骨盆疑雲」，據《ETtoday》報導，隋棠無奈苦笑，表示若未全面了解一件事的所有說法，那這就是一件「八卦」，而世界上還有比八卦更重要的事，值得大家去關注，至於該名護理師，她則委婉表示該說的都說了，「我餘地也留了」，其他部分自己也管不著，至於護理師是否有找過她？隋棠則歪頭：「來找我？她怎麼會來找我？」，斬釘截鐵說道：「當然不會再聯絡」。

而關於此事引發外界議論，隋棠自認心情未受影響，也說平常還有很多事要忙，時間被瓜分得很瑣碎，沒有多餘的心力去在意這事，但強調「大家互相尊重很重要」，如今她親力親為照顧3個小孩，自謙「經驗愈多愈覺得自己不足」，還要多學習、多補充。

(中時電子報)