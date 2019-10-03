電影《犯罪現場》除了領銜主演的古天樂、張繼聰、宣萱、顏卓靈、姜皓文，導演馮志強將「香港」也當作主角之一。特別是其中一場在佐敦鬧區實景拍攝的銀樓搶案，劇組耗資百萬港幣搭建珠寶行，更大陣仗在佐敦道及彌敦道進行封街拍攝，古天樂表示：「拍攝當晚甚至引起了恐慌，大家都真的以為有人打劫！」

拍慣動作片的古天樂表示：「非常震撼！好少有在香港鬧區拍攝一場真實的槍戰戲！」因為少有懸疑警匪片在市區取景，多數在片廠拍攝，談到拍攝難處，他說：「需爭取時間，因為涉及路燈，晚上12點過後，街道好多路燈、霓虹燈都會關上。」

飾演女警的顏卓靈雀躍說：「除了初嘗開槍滋味外，還有一場為了追捕竊賊在彌敦道及佐敦道十字路口拔腿狂奔的戲，自己一邊拍都覺得好緊張。珠寶行裡開機關槍，又有煙霧彈，又要爆玻璃，其實剛開始我好怕，但一爆完之後就發現好安全，劇組會看好演員，一拍完導演馬上問大家：『有沒有事？』而落下來的玻璃碎片全都是膠，其實很安全，我很享受這過程！」

姜皓文則驚呼：「我好少在香港這樣開車，長這麼大第一次在佐敦道逆向開車，還要開槍！」而美術組搭景時也下足苦功，讓不少人都以為場內的珠寶都是真，甚至有兩個遊客走進來想買珠寶，告知是在拍戲，對方還說：「哇！做的也太逼真！』」該片11月1日上映。

古天樂在片中開槍。（龍祥提供

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