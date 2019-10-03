颱風雖然剛走，但最近的天氣仍是陰晴不定，尤其台灣天氣潮濕，在包包中隨身放上一把傘，已經是不少人的習慣。但你知道嗎？在這講求環保、永續利用的年代，雨傘，卻可能也是一項污染來源，尤其是這種傘。

「根據過往統計，全球平均1年會丟棄約6～8億把雨傘。」英國雨傘品牌亞伯尼共同創辦人蘇彥碩表示。

而生活者工作坊負責人翁美川也曾於訪問中提到，台灣颱風多、降雨量大，雨傘的使用量及汰換率相當高，但廢棄量更是驚人，「廢棄雨傘的傘骨雖能進入回收體系，但傘布僅有進入垃圾場焚燒一途，以石化原料製作的傘布經過燃燒後，不但造成污染，生命週期短的產品也是一種浪費，」翁美川說。

傘布含氟是關鍵。雨傘為什麼也會成為一種汙染源？蘇彥碩表示，通常雨傘要做到防潑水功能，必須使用到氟原料，但氟容易造成環境汙染，且含氟的雨傘也不容易回收，不論是採用焚燒、土壤掩埋或是填海等垃圾處理方式，都仍會造成空氣、土壤與水源的汙染。

另外，像是傘布內層常見的黑色、銀色塑膠材質，蘇彥碩表示，這類雨傘也同樣不容易回收，「雖然有些產品會標榜傘布材質是可分解的，但『可分解』不等於『好回收』，這類傘布要完全分解可能需50～100年，以目前的丟棄速度來看，仍是一項大問題，」蘇彥碩說。

傘布內層常見的塑膠材質，會使雨傘更難回收（圖片來源：pixabay）

愛心反成汙染，透明傘更難回收。捷運、公共場所、店家等地方，常會提供一種透明的愛心傘，本想提供方便、讓人免於淋成落湯雞，卻成為環境污染的一大困擾。

為什麼塑膠透明傘特別難回收？蘇彥碩表示，主要原因在於這種透明塑膠傘布，本就屬不容易分解的材質，也很少回收、再製成其他物品，「想要回收，就必須先將塑膠傘布與金屬架分類開來，但由於這種透明傘通常成本較低，很多人寧可直接丟棄、再買一支，也不願回收，」蘇彥碩說。

透明塑膠傘布本就不容易分解，成本低廉使其更容易被丟棄。（圖片來源：pixabay）

那麼，如果不想造成傘浪費與污染，我們可以怎麼做？

1. 從選一把好傘開始，延長使用時間

想要減少傘浪費，可以先從選一把品質較好的傘開始，除了延長使用年限，回收再利用率也會較高。蘇彥碩建議，挑選傘布時，儘量避免選塑膠傘布（通常會標示材質為POE或PVC），而改選以聚脂纖維為主要材質的傘布；傘骨部分，則可選如玻璃纖維、碳纖維、碳鋼等複合材質的，鐵架、鋼鐵槽骨容易折斷要盡量避免。

另外，如果想降低傘布對環境的氟汙染，現在市售有些產品會標示為低氟碳，也是不錯的選擇。

如果真不知道怎麼挑傘，價格其實也是考量的指標之一，畢竟一分錢一分貨，蘇彥碩表示，品質較好的雨傘通常價位會落在800元上下，建議大家可以此為標準來選購。

2. 妥善、愛惜使用，也是減低浪費的方式之一

「錯誤的使用方式，容易導致傘損壞，也是造成浪費的原因之一，」蘇彥碩說，常見的幾種錯誤使用方式，像是自動傘硬壓硬收、折傘隨意放在包包中被壓到，導致傘骨折斷，或是將使用完的傘長時間曝曬在太陽下等等。

蘇彥碩說，品質較好的傘，一般使用完後甩一甩，便能達到約7、8成乾，接著只要陰乾即可，不用特地拿到太陽下曬。此外，好的傘應至少能使用約3～5年，若是保養得好，甚至可以延長至5～10年。延長使用期限，是減少傘浪費與污染最簡單的方式。

3. 傘套別亂丟，塑膠傘套也是汙染源

雨天時，常會看到像是捷運站、百貨公司門口，會提供一種塑膠傘套，方便人收納淋濕的雨傘，但事實上，這種塑膠傘套也是一種浪費與汙染，尤其在雨天過後，就會看見成堆的傘套被丟入垃圾筒中。

蘇彥碩說，其實在購買雨傘時，一般都會附上傘套，只是多數消費者沒有隨身攜帶的習慣，因此每到雨天、進入室內，就要再拿塑膠傘套來收納。蘇彥碩建議，如果怕會忘記帶，可將傘套綁在傘柄或是傘的吊繩上，使用完後只需翻開陰乾，便能重複使用、減少浪費。

(中時電子報)