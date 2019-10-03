疑因疾病發作 男持刀擅闖科技公司 18:172019/10/03 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳姓男子今下午持刀闖入土城某科技公司，所幸警方火速趕抵，無人受傷，依現行犯身份上銬帶回派出所訊問。（翻攝google／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 41歲吳姓男子疑因罹患疾病，今下午3時許持西瓜刀闖入土城永豐路某間科技公司，雖未動手攻擊人，卻引發公司內一陣恐慌，警方獲報後立即趕抵現場，將吳男壓制在地，依現行犯身份上銬帶回派出所訊問，經警方初步了解，吳男闖入動機不明，疑因躁鬱症發作，才會做出脫序行為，全案依恐嚇公眾安全罪嫌送辦。 ★中時電子報關心您！ 衛福部24小時安心專線：0800-788-995 (中時 ) #公司 #科技公司 #科技 #警方 #精神 也許您會感興趣 推薦閱讀 上市公司法說會 2日由志信開跑 11:222019/10/01 財經 南方澳大橋大坍塌 交長緊急成立應變中心 12:502019/10/01 生活 斷橋與地震有關？運安會將立案調查 12:472019/10/01 生活 颱風走了 水還沒來 基隆部分地區停水至下午5點 14:052019/10/01 生活 103-1修法將上路 Uber轉與多元化計程車合作 15:592019/10/01 生活 獨家》南方澳斷橋承造商 欠債落跑下落不明 16:152019/10/01 社會 吳宗榮任港務公司董座1年 面對橋塌究責很會推 11:272019/10/03 生活 世界科技大學聯盟 首度台科大舉辦年會 11:362019/10/03 生活 上市櫃公司明年6月公布非主管全時員工薪資中位數 13:432019/10/03 財經 南方澳大橋斷裂 林佳龍：港務公司顯有疏失 13:572019/10/03 生活 社會熱門新聞 獨》空軍醜聞 少將性騷女部屬遭拔官 - 社會 超緊張！阿兵哥激戰眼鏡蛇王 生擒過程超刺激 - 社會 驚見丈夫手機偷吃小三性愛片 人妻轉傳小姑GG了 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 白沙屯漁港女屍案突破！女友人疑為200萬下狠手 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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