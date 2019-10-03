41歲吳姓男子疑因罹患疾病，今下午3時許持西瓜刀闖入土城永豐路某間科技公司，雖未動手攻擊人，卻引發公司內一陣恐慌，警方獲報後立即趕抵現場，將吳男壓制在地，依現行犯身份上銬帶回派出所訊問，經警方初步了解，吳男闖入動機不明，疑因躁鬱症發作，才會做出脫序行為，全案依恐嚇公眾安全罪嫌送辦。

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