台中市第八選區立委參選人翁美春，面對2020選戰正式邁向倒數100天，她說倒數100天，她會更投入的用盡每一份心力，協助台中市民各種大小事，永遠是她的心底事；懇請大家支持翁美春參選台中市立委，一起建立民主自由的國家來努力。

翁美春說，2019年過得非常快，投入台中市立委參選人離2020年1月11日總統立委大選於今日10／3正式進入倒數100天；這些日子她每天都忙碌奔波協助各地方的大小事，「過去4個月裡拜會過100多場基層」，全力向前衝贏得選戰勝利。

(中時 )