選舉倒數100天 翁美春全力向前衝 17:522019/10/03 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市立委參選人翁美春，面對選舉倒數100天，強調將全力向前衝！（台中市立委參選人翁美春提供／陳世宗台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市第八選區立委參選人翁美春，面對2020選戰正式邁向倒數100天，她說倒數100天，她會更投入的用盡每一份心力，協助台中市民各種大小事，永遠是她的心底事；懇請大家支持翁美春參選台中市立委，一起建立民主自由的國家來努力。 翁美春說，2019年過得非常快，投入台中市立委參選人離2020年1月11日總統立委大選於今日10／3正式進入倒數100天；這些日子她每天都忙碌奔波協助各地方的大小事，「過去4個月裡拜會過100多場基層」，全力向前衝贏得選戰勝利。 (中時 ) #2020立委參選人 #台中市 #翁美春 也許您會感興趣 推薦閱讀 主題餐廳藏賭 中市警扣6千萬籌碼 12:362019/09/30 社會 官僚殺貓！動保處：因台電變電所上鎖無法進入救援 18:182019/09/30 生活 台中市明天照常上班上課 20:122019/09/30 生活 台中市攜電商龍頭辦虛擬通路媒合會 20:432019/10/01 財經 傾角37度「碗形」自由車場跑道 力爭公共工程金質 17:232019/10/02 生活 台中樂居金獎 總太地產獲榮耀 04:102019/10/03 生活新聞 台中大火消防員張哲嘉殉職 麻豆區長前往張家慰問 12:462019/10/03 社會 殉職消防員 徐國勇：從優撫卹 14:222019/10/03 政治 廟會進香旺季 議員提案修正爆竹自治條例 16:562019/10/03 生活 哀悼2同袍 台中市消防局黑白官網 16:522019/10/03 社會 政治熱門新聞 斷言韓國瑜選情沒救！鳥卦命理師冒出這番話 網笑翻 - 政治 韓國瑜說出這話後 網友全暴動了！ - 政治 「中華民國是啥？」網紅隨機街訪 年輕人反應跌破眼鏡 - 政治 「韓朱配」有望？葉元之任韓發言人 朱立倫回這一句 - 政治 選前百日 韓國瑜喊話別氣餒：民調仍強大 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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