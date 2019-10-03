文化部長鄭麗君3日於文化科技論壇體驗「憑空操偶」，運用虛擬實境的手勢追蹤技術，操控螢幕中的布袋戲偶。（許文貞攝）

舞台上75公分高的布袋戲偶搬演著精彩的武打戲碼，搭配炫目的光雕動畫投影技術，金光布袋戲團「新勝景掌中劇」二代、動畫導演朱祥溥用新科技結合傳統藝術，吸引年輕世代目光，觀眾驚嘆連連。為了讓更多人體驗布袋戲，還設計「憑空操偶」軟體，採用虛擬實境的手勢追蹤技術，只要在裝置前動動手就能模擬操偶，十分有趣。

「新勝景掌中劇」的「憑空操偶」正在今年文化部舉辦的文化科技論壇展示，今（3）日早上文化部長鄭麗君參訪時，也現場秀了一段掌中技。

與新勝景合作的「虛擬農場」動畫公司行銷企劃李虹賢表示，光雕布袋戲曾在去年白晝之夜演出《南俠一生傳》劇碼，也受邀請到美加巡演，為布袋戲帶來新的生命，「巡演的時候，不只西方人看得很嗨，很多老一輩的移民還有童年看布袋戲的記憶，能在異地再次看到布袋戲，十分感動，也藉機讓沒看過布袋戲的兒孫輩有機會了解源自台灣的文化。」

朱祥溥表示，「新勝景」來自台中豐原，在1996年由他父親朱清貴創團，「他自小在南投名間長大，就對布袋戲很有興趣，常會跟著好朋友去幫忙演戲，可能也有老師多少在帶。」家中上一代經營茶園和鋁門窗，嚮往彈性工作的朱清貴以開計程車為業，閒暇時就決定和朋友一起創立劇團。

朱祥溥回憶，國中時他和哥哥就常跟著父親的劇團到處演出，幫忙搭台、處理音響燈光，「爸爸很喜歡蕭添鎮老師的《南俠風雲》，所以改編成《南俠一生傳》。我們小時候跟著耳濡目染，也喜歡看霹靂、金光布袋戲。2015年我父親過世後，哥哥接手劇團，現在劇團主要在豐原接民戲，參與廟口酬神演出。」

朱祥溥表示，父親過世後，他向哥哥建議，希望用白幕取代傳統的布袋戲台，用動畫投影佈景，「但哥哥考量白布對廟宇來說有些禁忌，沒有採用。」直到2017年他在動畫公司工作，才決定跟政府申請補助，讓新科技和傳統藝術結合。

如今朱祥溥和哥哥正在將《南俠一生傳》改編續集新故事《武林四大神秘》，描述兩大武功高手門派的對決。他表示，父親非常喜歡《南俠一生傳》，「『南俠』這個角色概念源自60年代的西部片《荒野大鏢客》，主角帶著西部帽和墨鏡出場，很帥氣。所以南俠的造型也有帽子和墨鏡，有點中西合璧的概念。」

(中時 )