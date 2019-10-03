台鐵列車撞傷旅客 桃園=內壢行車受阻 17:492019/10/03 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵列車誤撞旅客。（台鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵1217次（基隆開往苗栗，區間車）今日下午5點6分進內壢站北邊os區間時(有六節車廂已進入月台)，撞到有一名自第二月台跌落的旅客，旅客受傷已送醫。桃園=內壢間以西線單線行車，旅客換乘4183次，北湖站另編組1217次特開。受阻車站包括內壢、桃園。 (中時 ) #旅客 #內壢 #受傷 #台鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 免排隊免搬箱 免過機零等待 04:102019/09/30 焦點新聞 過站未停 台鐵司機竟私自倒車 04:102019/09/30 生活新聞 沙烏地吉達市高鐵車站大火 至少5人受傷 07:242019/09/30 國際 台鐵東部幹線13時起停駛 西部新竹以北14時停開 10:532019/09/30 生活 加拿大旅客增2成 觀光局設溫哥華服務處 11:262019/09/30 旅遊 陸高寒地區最長快速鐵路 哈佳鐵路開通周年 11:592019/09/30 兩岸 台鐵區間車 今晚6點後部分停駛 18:332019/09/30 生活 十一假期 川渝黔預計發送鐵路旅客1240萬人次 20:242019/09/30 兩岸 南方澳大橋新災情 2海巡搜救漁民受傷 13:162019/10/01 社會 印尼友人醫院探視： 還有3友人受困 15:372019/10/01 社會 生活熱門新聞 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 - 生活 郭台銘捐千萬救災南方澳 蔣月惠一句話酸爆 - 生活 火星上發現外星生命？ NASA首席科學家掛保證 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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