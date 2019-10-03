台鐵1217次（基隆開往苗栗，區間車）今日下午5點6分進內壢站北邊os區間時(有六節車廂已進入月台)，撞到有一名自第二月台跌落的旅客，旅客受傷已送醫。桃園=內壢間以西線單線行車，旅客換乘4183次，北湖站另編組1217次特開。受阻車站包括內壢、桃園。

(中時 )