秋天正是吃菱角的好時節，高雄市仁武區菱角節將於27日登場，為了讓遊客體驗一日菱農生活，今年在五和里菱角田畔辦理菱角採收活動，另也推出菱角風味餐，10道佳餚每桌3300元，即日起開放民眾訂桌，額滿為止。

由五和社區發展協會辦理的紅菱饗宴已邁入第19年，今年仁武菱角節活動除了採菱角及剝菱角體驗外、另有牛車趣味遊，每年受到遊客喜愛的埤塘捉泥鰍活動，今年更特地加碼至500斤泥鰍量，使更多民眾能化身「捉泥鰍達人」，捉到泥鰍王的人即可獲得精美禮物乙份。

紅菱饗宴自即日起開放預訂，至10月20日前截止，每桌3300元有10道豐盛美味的菱角佳餚，請來總鋪師烹調出菱角米糕、菱角豬腳及菱角手捲等多種以香Q菱角入菜的特色料理。

台塑公司仁武駐廠總經理室協理蔡奇麟說，基於廠鄉一家親，台塑企業今年配合活動，總共認購100桌愛心餐宴給弱勢家庭享用，並規劃學生寫生活動及提供長庚中西醫義診等共襄盛舉。

仁武區公所為讓鄉親能重溫過去菱角採收盛況，當天辦理採菱角一系列活動，歡迎家長帶小朋友一起穿著青蛙裝下田採菱角，也歡迎民眾踴躍預定紅菱饗宴，訂桌專線請洽0918779458。

(中時 )