要完成一場舞台表演，燈光、音效、特效、道具等細節缺一不可，但劇團卻只能等到最後彩排，才能看到所有細節真實搭配起來的效果。傳統藝術中心近年開發一套「3D數位模擬預演系統」，有如「劇場模擬器」，能在電腦上預先模擬劇場效果，事先「抓蟲」，幫劇團省下不少經費，也能呈現更好的演出。

「3D數位模擬預演系統」目前正在文化部的文化科技論壇展示。傳藝中心主任陳濟民表示，這套系統年底開放後將免費提供劇團下載使用，目前已經有戲曲中心大表演廳的舞台規格資料，未來也希望有機會建立全台各地劇場資料庫，「甚至以後劇團到國外演出，也能先用國外劇場資料來模擬，能應用的範圍很廣。」

傳藝中心劇藝發展組科長仁懷民表示，只要把舞台懸吊、燈光、音效每項模擬資料輸入，操作有如影片剪輯軟體，不只能預演各個時刻的狀況，還能即席修改細節，甚至能和VR裝置結合，虛擬實境觀看舞台效果，「等於是劇團在前期規劃的時候就能實際看到演出效果，更動事先沒有發現的細節。」

仁懷民表示，「之前有一位導演試用，安排演員分別穿藍衣和黑衣，原本想像起來很平衡，但燈光一打下去，黑衣看起來卻比較突出，導演就能立刻修改服裝。」仁懷民自己也是燈光師，「以燈光效果為例，一個大的劇場舞台，有時可能會用到200、300顆舞台燈，這個軟體能做到同時模擬400、500個舞台燈，功能很強大。」

仁懷民表示，在開發期間，也徵詢過台灣大學、台北藝術大學的多媒體和戲劇相關學系的意見，發現將來可能不只有表演劇場適用，也能用在展場設計，用途多元。

陳濟民表示，因為這套軟體有用開放軟體製作，秉持其精神，也決定不收費，讓劇團下載使用，「特別希望能幫助到傳統藝術表演團體和小劇團。我們在正式上線前，也會邀請全國各劇團試用。」

(中時 )