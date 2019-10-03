下週就是國慶連假，高公局今（3）日提醒民眾，往返中部地區，建議善加利用替代道路，像是目前「台61西濱快速公路」可完整銜接「新竹至彰化」路段，「台63」可替代「國6舊正至霧峰系統」及「國3霧峰系統至霧峰路段」。

高公局說，國慶連假高速公路特定方向之交通需求高出平日之2倍以上，車流南來北往，中部路段更是必經之地，整體交通量較北部及南部最多高出4成，呼籲用路人欲往返中南部及南投地區可多加利用，不僅節省時間，亦節省荷包。

高公局說明，為避免國道中區路段車多壅塞，建請民眾多利用台61的替代道路，從台中(國3中港系統)至彰化市區，及國1國3新竹至彰化(南投)地區，建議台中至彰化用路人，可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61前往彰化地區，並可利用台61乙及彰195進入彰化市區。

至於新竹至彰化用路人，高公局說，南向可透過國3西濱交流道銜接台61，另假期後段北返則可利用國3西濱交流道接回國3，若國3西濱入口匝道壅塞回堵時，亦可續行台61從國3香山交流道進入，或行駛台15至新竹。高公局建議，民眾出門前請先查詢地圖或1968App並妥善規劃行車路線。

至於國6替代道路行駛動線，高公局建議走國6舊正交流道-中118(北岸路)-台63-台中(大里地區)，並建議用路人行駛國6前透過高速公路1968App查詢路況，若國6車流回堵超過舊正交流道，亦可改駛與國6平行之台14。

另為分散國慶連假尖峰車流並抑制短途旅次，高公局特別提醒，10月10日至13日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費，另收假日（10／13）暫停收費時段再增加5~10時，建議北返用路人可多日利用收假日5~10時離峰時段，省時又省錢。

(工商 )