關於近期校園發生陸生破壞連儂牆的行為，陸委會今日回應稱，台灣是法治的社會，不允許暴力行為，依據大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法，以及大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法，陸生來台就學如果有違反善良風俗，或經主管機關、中央目的事業主管機關認定，有對台有不利影響，主管機關均會依法查處，其申請來臺的案件的。

至於陸生陸客在台毆人等不當行為，陸委會強調，行為如涉及違反相關法令規定，未來恐會面臨無法繼續來台無法就業的問題，這個是依法的相關的層面，我們希望這個陸客來台觀光、陸生來台就學，可以感受到台灣自由、民主、多元的環境，這是台灣與大陸不同之所在。

陸委會特別強調校園是學習的場域，希望來自於不同社會體制跟環境的學生，都能夠在台灣自由民主、多元開放的校園當中學習，學校能夠營造並提供同學們和平理性對話的開放討論空間。並強調，教育部已經成立個應變小組，也會要求港生、陸生較多的大學成立「緊急應變小組」，以確保校園安全，保障言論自由。

(中時 )