港媒引述港府消息人士稱，特區政府正就準備引用《緊急法》賦予的權力，盡快頒布《禁蒙面法》，相關立法工作已近收尾，為盡快控制反送中示威惡化事態，港特首林鄭月娥可能在日內便召開特別行政會議，加速通過《禁蒙面法》。

港媒《香港01》今日獨家報導稱，港府將於近日引用「緊急法」權力，頒布《禁蒙面法》，並稱一旦情勢動盪，港府可能將提出更多「辣招」。這些招數目前全在草擬中，全視乎局面是否更加動盪，若情況繼續轉差，將會推出下一步辣招，但他拒絕披露其他辣招包括什麼。

報導說，香港建制派政黨人士指，已收到消息最快會在明日或周六公布。

今日建制派召開跨黨派、跨界別記者會，一班來自政、商、法律、教育及退休公務員等宣布組成《禁蒙面法》推動組，指反修例風波持續，有暴徒自恃蒙面，大肆破壞，對本港造成嚴重影響，促請政府盡快訂立《禁蒙面法》，以「止暴制亂」。

港媒日前曾熱烈討論反送中示威者蒙面上街造成警方執法困難問題，因而多方倡議立法禁止蒙面。港建制派日前曾多次呼籲港府研擬《禁蒙面法》等法以「止暴制亂」；泛民主派則擔心《緊急法》可能賦予政府過大權力，造成侵犯人權

(中時電子報)