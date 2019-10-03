男子彭俞諺化名彭維雄，謊稱自己是獲頒米其林一星殊榮的主廚，還在美國灰石餐飲學校任教，魏姓男子取信後，2016年3月間投資200萬開了一間「來玩丼」餐廳，並由彭擔任行政主廚，不到1年即遭媒體踢爆米其林一星原來是假的，魏因而控告彭詐欺取財，士林地院審結判處彭有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

彭以得到「香港／香港茶坊內場8個月」、「上海／上海廚藝比賽獲最佳創意美食獎銀牌1面、最佳青年廚師獎金牌1面」、「台灣／晶華酒店主廚3年」、「澳門／澳門威尼斯酒店獲邀廚藝顧問」、「法國／法國藍帶廚藝學院獲藍帶甜點初級認證」、「法國／巴黎米其林三星餐廳廚師」後，因母親身體不好因故回國，並接受多間媒體訪問，取信魏男投資200萬餐廳，雙方各佔一半股份。

彭遭週刊踢爆證書都是假的，他自己辯稱，確實沒有在國外餐廳任職，但履歷內容則是「優化」自己，而獎牌則是在美國時，一名澳洲學生送他紀念，擺在店裡面是為了要宣傳，而且31萬紅利則是他的薪資，並沒有要詐騙魏男。

但法院調閱彭男的出境紀錄，並詢問他1995年到2018年總共出國幾次，彭回答「1次」，資料顯示只有2016年3月31日至4月9日間至出國，根本沒有在國外餐廳任職的資歷，連研究所畢業，在媒體擔任的記者的鄭姓女友，也被蒙在鼓裡，被他騙得團團轉。

判決指出，彭以不實的米其林一星主廚等資料，詐騙魏投資合作並擔任行政主廚，造成魏男的財產損害，彭現已賠償魏男45萬元，雙方達成和解，因而判決有期徒刑6月得易科罰金。

(中時 )