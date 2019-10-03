▲中興高中廖子瑋（右）與洪嫚均2位同學在教育部舉辦的「2019拒毒識毒繪本徵選」中脫穎而出。（中興高中提供／楊樹煌南投傳真）

國立中興高中學生多才多藝，302班廖子瑋及307班洪嫚均2位同學在教育部舉辦的「2019拒毒識毒繪本徵選」活動中脫穎而出，優異成績令人刮目相看，更讓全校師生都與有榮焉。

中興高中指出，本次參賽繪本作品為來自全國22縣市，區分為高中、國中及國小等3組，有將近150件優秀作品參賽，歷經地方複選再至教育部國教署決選，最後仍能全國在高中職組脫穎而出，實屬不易。

中興高中校長陳江海除恭喜2位獲獎同學及錢欣秀老師指導有方，並肯定該校防制學生藥物濫用推動成效。陳校長表示，鼓勵學生以繪本特有的聯想、趣味、幽默、啟發等方式，融入具在地文化特色的校園反毒文宣繪本創作，讓學生對藥物濫用成癮建立正確認知，並了解對身體的危害，進而遠離、拒絕毒品，成為反毒小尖兵，極具意義。

廖子瑋與洪嫚均在得獎後表示，從繪本內容構思到繪畫技巧創作，前後近兩個月時間，很感謝錢欣秀老師的指導，老師像個精靈般點出作品盲點、在作畫技巧及技法專業上給建議；教官成為我們強而有力的後盾，作品完成後提供協助。

對於得獎，子瑋和嫚均都說，她們相當沉著冷靜，但看到師長們比我們還開心的時候，就會覺得自己好像做對有價值的事，也做1件對的事，會有這麼多的正向教育意義，期許在未來還有更多的機會創造出不一樣的正向題材。

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(中時 )