苗栗海線立委參選人朱哲成為民進黨籍，宣布以無黨籍參選後，未受綠營重視，投身民眾黨並獲提名參選，民進黨苗栗縣黨部3日召開執評會議，將朱哲成除名。

出身綠營的朱哲成屢表示，自己表明參選後未收到民進黨地方與中央回應，且長期支持柯文哲，而民眾黨願意傾聽地方聲音且以國家治理為軸線，注重理性問政的核心價值，讓他十分認同，已多次與民眾黨中央交換意見。

朱哲成在9月22日獲民眾黨提名參選苗栗海線立委，當場宣布退出民進黨，但遲未向黨部提出退黨申請。民進黨縣黨部為避免選民混淆，3日召開執評會議，通知朱哲成到場說明，朱也坦承加入民眾黨，執評會依照民進黨章第32條規定「本黨黨員入黨後參加其他政黨者，應於除名處分」，無異議通過，決議開除朱哲成黨籍，並強調「民進黨在苗栗海線，只有羅貴星」。

朱哲成則表示，尊重民進黨委員的決斷，將一本初衷為苗栗鄉親爭取最大福利，以民眾黨身分參選。

(中時 )