促進轉型正義委員會將國民黨通報的檔案清冊中，有關「二二八事件」與動員戡亂時期等33筆史料審定為政治檔案後，發函國民黨要移歸國有。國民黨不服聲請停止移歸國有執行處分，被台北高等行政法院裁定駁回後提出抗告，最高行政法院認為原裁定並無不當，今(3)日裁定駁回抗告，國民黨敗訴確定。

國民黨去年10月，向促轉會通報4萬3095筆檔案，促轉會逐一檢視，初步排除約2萬筆非屬政治檔案後，審定認為其中涉及1947年「二二八事件」發生當時，國民政府、民間各界對事件處理意見、決策及特定人士於事件期間活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制的建立及施行，包括1945年8月15日以後政府機關（構）頒定法律命令；政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等33筆相關檔案，符合《促轉條例》對政治檔案的定義。

發函國民黨，要求文到次日起30天內，將33筆檔案原件，移歸國發會檔案管理局。國民黨不服，向促轉會申請復查還沒有結果，就直接向北高行提出聲請停止原處分執行。北高行審理後認為，本件沒有急迫情事，聲請不符法律規定，裁定駁回。

案經抗告最高行政法院，合議庭認為，原裁定認為檔案移歸國有後，沒有會造成國民黨有難以回復損害的要件，不符聲請停止執行要件規定；國民黨因違反行政法上義務而將受到的不利益，應非屬「暫時權利保護」制度所擬保護的權利態樣，國民黨指稱未在30日內完成移歸作業，違反行政法上義務，所面臨的法律上風險，具有急迫情事，理由不可採。今(3)日裁定抗告駁回，全案確定。

(中時 )