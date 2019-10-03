金音創作獎今年邁入第十年，去年由文化部推動三年轉型計畫，一是將評審團改為主席制，由主席召集專業頻審團，二是讓金音獎成為一系列音樂節。去年由陳珊妮擔任主席，今年則邀請五月天瑪莎擔任主席，今日舉行公佈入圍名單記者會，會後訪問瑪莎提到會答應擔任主席，是因為「陳珊妮一個禮拜打三次電話，聯絡快一個月我才答應」，但他笑說：「結果我答應後，他一通電話再也沒打來」，讓全場笑翻。

五月天瑪莎擔任金音創作獎第十屆評審團主席。（盧禕祺攝）

瑪莎坦言接主席的決定「思考滿久的，主要擔心自己有沒有這個能力」，尤其獎項入圍這件事「就代表有人沒入圍，不喜歡做這種事」。瑪莎透露最後答應的關鍵在於，陳珊妮說：「從去年金音獎的轉變，音樂沒有獨立、主流差別，界線越來越模糊」，此外更重要的一句話「如果對獎項還有期待，與其旁觀、不如試著努力去承擔」。此外答應擔任主席錢，有向五月天團員們「報告過」，徵詢大家意見，而團員們都很支持。

金音創作獎今年邁入第十屆，今天公佈入圍名單。（盧禕祺攝）

今年共有128件作品入圍、角逐23個獎項，並由瑪莎選出評審委員們。瑪莎說，昨天的評選過程相當順利，因為在一開始挑選委員時，就已建立觀點，也百分之百相信評審的方向、品味、喜好，確立共識方向，自己不會出太多意見，但頭痛的是件數很多，如何想讓被看見的人都被看見，他也說「這陣子晚上哄小孩睡後，會再起床戴耳機聽這些報名作品」。

陳珊妮去年擔任金音創作獎評審團主席，今年交棒給五月天瑪莎。（盧禕祺攝）

相較台灣知名且歷史悠久的金曲獎，較少人聽過金音獎，瑪莎認為：「這兩個獎項是完全不同焦點，金曲是整個產業，包括詞曲創作、歌手及專輯製作企劃，金音獎著重的是，作品中要有超過70%為自己創作」。

瑪莎舉例去年蔡依林〈玫瑰少年〉在金曲獎奪下年度最佳歌曲，或許在金音獎中沒辦法提名，因為詞曲不是蔡依林自己做，但金曲獎難能可貴的是，獲獎作品肯定製作品質、議題提醒或是群眾溝通，此外不只歌手本身如何詮釋，包括所有工作人員，企劃、宣傳等，都一同表揚，金曲獎和金音獎是兩個不同方向。

(中時 )