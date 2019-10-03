2019年釜山國際電影節於今日開幕，國片《大餓》獲選亞洲之窗單元，主演蔡嘉茵不僅在台北電影節受到獎項肯定，更入圍金馬最佳新演員獎，提前於2日抵達釜山，再度展現片中的「吃貨」功力，大啖當地美食，直呼：「嚇一跳的好吃，真的好好吃喔！我覺得快要在這裡定居的感覺！」

蔡嘉茵表示首度到韓國，意外覺得釜山建築、地勢都和台灣很像，「最有趣的是，韓國的『阿珠媽』和台灣的『阿桑』好像喔！看到她們就覺得很有親切感。」首次有機會吃正宗韓國料理，笑言1天半內就已嚐遍烤肉、醬油醃螃蟹、豬肉湯飯和路邊攤，「待7天應該可以寫出一篇完整的（介紹）文章。」

得知金馬入圍時，蔡嘉茵人在台北和導演謝沛如及發行團隊一起看直播，她表示因為導演沒有入圍新導演獎，「一開始就有點傷心。」後來宣布演員獎項時也保持冷靜，「沒有百分之百開心。」接下來又忙拍戲排練，回家路上，男友還「扒」一下她的頭，要她回復平常心繼續努力，她笑言：「所以我現在就很冷靜的在釜山吃美食。」

接下來將出席影展紅毯和首映，她害羞說：「我沒有什麼準備耶！前幾天太忙，趕快找到可以穿的衣服就收進行李了。」更開玩笑說：「造型沒有這麼多，但相機已經準備好，想要來釜山看明星，也想和釜山觀眾留一些紀念。」該片11月15日上映。

蔡嘉茵抵達釜山後抓緊空檔時間品嚐美食。（一晌電影提供）

《大餓》劇照。（一晌電影提供）

(中時 )