國民黨追打綠委陳明文300萬元現金案、私菸案、斷交及108年課綱，日前在高鐵車廂及立院等機關拍攝5支「失控的行李箱」系列KUSO短片，放在國民黨臉書粉專，高鐵因不明人士檢舉，昨天致電國民黨關切未經申請即進車廂拍攝，國民黨昨天下架已PO網的3支短片，並發聲明向高鐵致歉。

文傳會主委程美華說，第4、5支片也不再PO網，不過300萬現金、私菸等是網路聲量很高的議題，雖然高鐵婉拒進入車廂拍攝，仍將以其他方式呈現，重新推出短片。

國民黨文傳會拍攝的5支KUSO的諷刺片，地點分別在立法院、總統府、外交部、教育部及高鐵車廂，內容都是一位神秘客拉著行李箱，遭治安人員攔檢，片尾再連結到高鐵車廂，分別諷刺300萬元現金案、私菸案、斷交、108年課綱，取名「失控的行李箱」，諷刺蔡政府失政流弊。

不過系列短片才PO出第3支，高鐵公關室昨天上午致電國民黨，婉轉告知在高鐵車廂內拍攝宣傳影片須事前申請，因高鐵日前接獲「高鐵旅客」檢舉，因此必須請國民黨處理。

程美華說，雖然平常許多社群媒體常可看到民眾PO出在高鐵車廂內的拍攝畫面，但此事被刻意放大，高鐵既然接獲「旅客」檢舉而有困擾，文傳會也就配合下架影片，並發出聲明向高鐵致歉。她也詢問高鐵可否重新申請另拍攝，因對方有些為難，她就作罷。

國民黨的聲明內容如下：「有關本黨粉專影片於高鐵車廂拍攝一事，本黨對此疏失表達歉意，並在接獲高鐵公司通知後，已經立即撤除相關影片。對於造成高鐵公司的困擾，本黨再次表達歉意。」

(中時 )