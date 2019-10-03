採訪黃春明的日子，颱風剛走，陽光普照，他精神和興致都很好，還為了重現一張1976年的獨照特地戴上一頂紳士帽。（鄧博仁攝）

翻開黃春明新書《跟著寶貝兒走》，故事主角生殖器被一刀剪斷，然後幸運接受別人器官移植，展開一段「香腸接臘腸」、「文創性趴藝術」的荒謬劇，活色生香，黃春明自己說著倒是有些不好意思起來，「我身體裡就像有好幾個黃春明，一個還像以前一樣保守，覺得寫這些很『老不修』，另一個自己覺得，現在都這麼開放的時代了，這有什麼呢？」

說到這裡，黃春明又莞爾笑了，擔心著問：「你們讀起來會覺得很超過嗎？」後來又談到書中一段，描寫以前歌仔戲班子常見女扮男角的小生，粉絲迷妹無數，有些小生手指甲總是修剪得圓滑，暗示同志性行為，「我有寫出來嗎？哎呀我原本想把這段刪掉的，原來還是寫出來了啊。」雙手捂臉，老頑童也害臊。

採訪黃春明的日子，颱風剛走，陽光普照，他精神和興致都很好，還為了重現一張1976年的獨照特地戴上一頂紳士帽。今年85歲的黃春明，抗癌後已經第五年，如今僅需半年回診一次，「但與癌共存，身體就沒那麼好。」所以他晚上十點都會去河堤散步，走個兩公里，讓身體動一動。問他為什麼繼續寫小說？「因為我還能寫啊！」

小說家服老，卻不停筆。走過封閉保守的過去，來到現代，黃春明看到許多價值變化，有些變開放了，但也發覺有些事依舊沒有改變，「以前關於男女性的關係，很閉塞、守舊，但男人可以有兩個太太，卻說休妻就休妻。到現在，有人說男女平等了，其實還是沒有平等啊！」

書裡描述妓女有如聖女，更翻轉男女的性愛關係。黃春明解釋，就像以往在特種行業，女性是商品，男性是消費者，「男女的性關係都是男人在做決定，因為生理因素，荷爾蒙一上來，就抓狂了，都沒有考慮對方。女性調子比較慢，男人卻不在意。」但故事裡「接枝」後的主角郭長根，卻因為彎曲的「大鵰」，成為讓女性能在性愛中滿足的牛郎。

黃春明也批判當代各種亂象，例如電視新聞採訪社會案件，賭麥克風問喪家「你心情如何」、「後不後悔」的荒唐。還有打文化之名的「文創」現象，描述文化變成商品之後，一個「買」字就取代了其中所有的動詞，「物質讓人異化，人自我的消逝，都是被物質侵蝕掉了，沒有精神和認同。」

有趣的是，時代的變化也表現在寫作的方式。黃春明的書櫃上還是擺著過去作品的手稿，整理成一本本的資料夾，如今卻是在iPad上，手指一筆一畫寫小說。他說手指比較無力了，還有幾本兒童文學想出版，文字已經寫好，要創作撕畫搭配，卻沒有辦法，有些細節做不到。小說家跟著時代一起老了，但書裡的社會，依舊鮮活生猛，好像從未衰老過。

(中時 )