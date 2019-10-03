2020總統暨立委選舉進入倒數100日衝刺階段，民進黨青年部今天原本規劃網路與實體「破百無畏，加值國會！」誓師，因南方澳大橋斷裂造成憾事，取消實體活動，但仍照原計畫發動網路串聯，並邀請黨籍立委參選人分享自身與「100」相關的小故事，力拚國會過半。

參選人在臉書發文響應此活動，分別談及一路走來的心路歷程及選戰最後100天的亮點，盼藉由網路串聯的方式互相拉抬，宣示民進黨「破百無畏，加值國會！」的決心。

2020大選投票日進入倒數100日，除了蔡英文總統力拚連任外，民進黨更訂下維持國會席次過半的目標，盼未來四年能在國會繼續大力推動改革。所有黨籍立委參選人皆戰戰競競，一步一腳印爭取選民支持，多位首次參選的新人更是格外緊張。

青年部今發起「破百無畏，加值國會！」串聯活動表示，相信參選人只要保持「破百無畏」，勇於面對選戰，一定能爭取更多選民認同與支持，在未來進入國會殿堂成為全國性的民代後，也能延續民進黨近年在國會的改革成果，達到「 加值國會」的目標。

青年部邀請黨籍立委參選人分別舉起「破百無畏，加值國會！」 手牌拍攝個人照，並分享自身與「100」的連結、接近「100」的時刻等輕鬆感性內容，多位參選人文章一發出即獲得廣大迴響，臉書分享與討論熱絡​。

許多力拚連任的參選人回憶起長年來在選區服務的過往時光，也細數此任期三年多來與在地鄉親一同打拚的成果。初次投入立委選舉的參選人，則向選民介紹自己，並具體提出未來四年對於選區的規劃及想法，努力爭取每一張選票。參選人皆展現「破百無畏，加值會！」的必勝決心，一同為國會過半的目標努力。

青年部指出，在最後100日會持續透過集體、串連式的網路活動，強化黨籍提名立委參選人的網路社群力量，另外也會安排民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉與副秘書長林飛帆等人，帶領「民主進步青年」發起全國總攻，進行全台立委創意街頭輔選計畫，盼能在明年選舉達到國會過半之目標。

(工商 )