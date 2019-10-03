黃春明表示，現在重視物質生活，以前則是精神生活，但這兩條應該是雙軌並行才對。（鄧博仁攝）

寫了這麼多的故事，黃春明的創作靈感怎麼來？他表示，「靈感不是像打蚊子，隨手一打一拍就有一隻，而是要從生活來，仔細觀察日常生活細節。」例如他的短篇小說〈兩顆蛤蜊的牽絆〉，描述老人在除夕夜圍爐煮蛤蜊湯，看到兩顆剩下來的蛤蜊，心生憐惜，晚上冒雨出門，只為找個地方放生蛤蜊，也點出高齡者在現代社會的處境。

黃春明笑說，「靈感來源真的是某次煮湯的時候，剛好剩下兩顆命大的蛤蜊，沒有放進鍋子裡。」從兩顆蛤蜊，寫到社會的疏離，小說家著眼於現實經驗，腦中卻想像出各種不同的故事來。

聽過黃春明演講，就會知道他不只會寫，更是說故事能手，說到興奮之處，長手長腳擺出各種姿勢，即席搬演一齣戲。至今他每週都還是會去宜蘭百果樹紅磚屋跟小朋友們講故事，也強調文學的重要性，「現在重視物質生活，以前則是精神生活，但這兩條應該是雙軌並行才對。好吃好看好玩的物質，滿足我們的感官，但文學和藝術，滿足的是心靈的感動。」

黃春明表示，文學也帶給人們豐富的想像空間，「我們讀到《三國演義》裡面關雲長的赤兔馬，或是《西遊記》裡面的孫悟空，馬是馬，猴子是猴子，但每個人腦中想像的一定都不一樣。如果不是讀書，只看影像畫面，那就每個人想的馬和猴子，就全部都長得一樣了。」

黃春明不停筆，也不停止閱讀，「人類有各種不同膚色，但人性其實都一樣。蘇聯、法國、英國的小說，即使我們連去都沒去過，當小說成為經典，讀來一樣感動，人性一樣會感人。雖然小說中的生活經驗不是我的，但如果寫得很生動的話，會內化成自己的經驗，增加了我們的真實，視野也就因此擴大了。」

(中時 )