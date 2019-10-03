法務部長蔡清祥感謝行政院長及各級長官一路以來的對洗錢防制的支持及鼓勵。（張孝義攝）

金融總會理事長許璋瑤代表領獎。（張孝義攝）

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑報告中，台灣獲得最佳成績「一般追蹤」，行政院洗錢防制辦公室3日舉行表揚頒獎典禮，行政院長蘇貞昌致詞時表示，洗防辦等單位以及民間各界先進努力下，在短短時間內獲得最佳等級；蘇貞昌並三度鞠躬感謝在場人員。

蘇貞昌表示，過去台灣在洗錢防制評鑑上有16項項目不及格，如今在洗防辦等單位以及民間各界先進努力下，在短短時間內獲得最佳等級，這是由政府、業界的公司與銀行等幫忙，取得此團隊成績，在同仁們鍥而不捨的努力下，每一項項目都獲得最好成績，台灣就是藉由最好與最強的人才合作，才能在世界占有一席之地。

法務部長蔡清祥表示，洗錢防制是一個非常複雜且專業的議題，因為國際規範越來越嚴格，評鑑程序越來越專業，所涉及的評鑑項目也越來越廣泛，跨及金融、經濟、稅務、海關及執法等機構，已經不是單一部會可以獨自完成。

所以在2016年，法務部就提出成立一個跨部會、專門負責洗錢評鑑的洗錢防制辦公室的建議，並且獲得政府高層的肯定及支持，2017年3月16日成立行政院洗錢防制辦公室，負責統籌辦理APG第三輪相互評鑑工作。這也是開啟評鑑成功的第一步，在此也特別感謝行政院長及各級長官一路以來的支持及鼓勵。

洗防辦表示，這次活動頒發「受評獎」共49座，給予參加此次受評之「金融機構」如台灣銀行、兆豐銀行、玉山銀行、中華郵政、國泰人壽及台灣證券交易所等共25家，「非金融事業或人員」部分如台北律師公會、會計師公會、地政士公會、不動產仲介經紀商業同業公會、不動產代銷經紀商業同業公會、台北地區公證人公會、記帳士公會、計帳及報稅代理人公會及金銀珠寶商業同業公會及各機構等共24座。

(中時 )