亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑報告中，台灣獲得最佳成績「一般追蹤」，行政院洗錢防制辦公室3日舉行表揚頒獎典禮，行政院長蘇貞昌致詞時表示，洗防辦等單位以及民間各界先進努力下，在短短時間內獲得最佳等級；蘇貞昌並三度鞠躬感謝在場人員。
蘇貞昌表示，過去台灣在洗錢防制評鑑上有16項項目不及格，如今在洗防辦等單位以及民間各界先進努力下，在短短時間內獲得最佳等級，這是由政府、業界的公司與銀行等幫忙，取得此團隊成績，在同仁們鍥而不捨的努力下，每一項項目都獲得最好成績，台灣就是藉由最好與最強的人才合作，才能在世界占有一席之地。
法務部長蔡清祥表示，洗錢防制是一個非常複雜且專業的議題，因為國際規範越來越嚴格，評鑑程序越來越專業，所涉及的評鑑項目也越來越廣泛，跨及金融、經濟、稅務、海關及執法等機構，已經不是單一部會可以獨自完成。
所以在2016年，法務部就提出成立一個跨部會、專門負責洗錢評鑑的洗錢防制辦公室的建議，並且獲得政府高層的肯定及支持，2017年3月16日成立行政院洗錢防制辦公室，負責統籌辦理APG第三輪相互評鑑工作。這也是開啟評鑑成功的第一步，在此也特別感謝行政院長及各級長官一路以來的支持及鼓勵。
洗防辦表示，這次活動頒發「受評獎」共49座，給予參加此次受評之「金融機構」如台灣銀行、兆豐銀行、玉山銀行、中華郵政、國泰人壽及台灣證券交易所等共25家，「非金融事業或人員」部分如台北律師公會、會計師公會、地政士公會、不動產仲介經紀商業同業公會、不動產代銷經紀商業同業公會、台北地區公證人公會、記帳士公會、計帳及報稅代理人公會及金銀珠寶商業同業公會及各機構等共24座。
(中時 )
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